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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأرخص سعر .. اشتري كيا جراند سيراتو "الفئة الأولى" 2023

كيا جراند سيراتو
كيا جراند سيراتو

تعتبر السيارة كيا جراند سيراتو من أشهر سيارات السيدان المطروحة بالسوق المصري، التي اشتهرت عبر اجيال متنوعة قدمت محليًا وعالميًا ، وتقدم السيارة في مصر عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يصل إلى مليون و339.900 جنيه.

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ويمكن الحصول السيارة كيا جراند سيراتو بسعر اقل، عند شراء الفئة الاولى LX FO، التي يبلغ سعرها الرسمي نحو مليون و219.900 جنيه، حيث تأتي بفارق يقدر بـ 120 الف جنيه، مقارنة بالفئة عالية التجهيزات HIGHLINE.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمية لجميع فئات كيا جراند سيراتو 2023، وتقديم ابرز المواصفات الفنية وتجهيزات هذه السيارة.

كيا جراند سيراتو 

ابرز مواصفات وتجهيزات كيا جراند سيراتو

  • شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".
  • نوافذ كهربائية، قفل مركزي، ريموت، انذار.
  • كاميرا خلفية، حساسات ركن، مانع للسرقة ايموبليزر.
كيا جراند سيراتو 
  • وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS EBD ESP.
  • بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية.
  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 130 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.6 ثانية.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر.
كيا جراند سيراتو 

اسعار كيا جراند سيراتو الرسمية 2023 في مصر 

أول فئة بسعر 1,219,900 جنيه.

ثاني فئة بسعر 1,279,900 جنيه.

ثالث فئة بسعر 1,339,900 جنيه.

كيا جراند سيراتو 
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