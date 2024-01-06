أسعار جاك J7 موديل 2024 بعد الزيادات الجديدة.. اعرف بكام

شهدت قائمة سيارات شركة جاك الصينية المقدمة بالسوق المصري، عددا من الزيادات السعرية الجديدة مع العام الجديد 2024، ومنها النسخة الوحيدة المقدمة من فئة السيدان "J7"، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 90 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة محليًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الجديدة للسيارة جاك J7 موديل 2024 بعد زيادات يناير

جاك J7 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة جاك J7 موديل 2024

محرك 1500 سي سي "تيربو" 4 سلندر.

عزم اقصى للدوران 210 نيوتن متر.

القوة الاجمالية للمحرك بلغت 147 حصان.

ناقل سرعات اوتوماتيك CVT.

مدة تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.5 ثانية.

استهلاك للوقود بنسبة 6.6 لتر عند خوض مسافة قدرها 100 كيلومتر.

جاك J7 موديل 2024

مكيف هواء.

مرايات كهربائية ضم.

بصمة.

زر تشغيل المحرك وايقافه.

زجاج كهربائي.

سنتر لوك وريموت تحكم.

شاشة تعمل باللمس.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

جاك J7 موديل 2024

كاميرا خلفية وحساسات حركة.

مثبت سرعة.

مقاعد كهربائية.

فتحة سقف.

جنوط رياضية.

بلوتوث.

نظام صوتي ترفيهي.

وسائد هوائية.

جاك J7 موديل 2024

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جاك J7 موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة الاولى جاك J7 موديل 2024 بسعر مليون و79 ألف و900 جنيه بدلاً من 989.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية جاك J7 موديل 2024 بسعر مليون و119 ألف و900 جنيه بدلاً من مليون و29 ألف و900 جنيه.