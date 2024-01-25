أرخص سيارة تقدمها رينو موديل 2024.. كم سعرها؟

تعتبر السيارة رينو تاليانت، هي ارخص نسخة تقدمها العلامة الفرنسية في السوق المصري خلال الفترة الحالية، عن فئة السيدان الشهيرة، كما يصف البعض هذه السيارة انها خليفة النسخة لوجان صاحبة الشعبية الكبيرة في مصر.

وتنطلق السيارة رينو تاليانت عبر فئتين من التجهيزات، تحت موديلات 2024، وهم EVOLUTION، والفئة الثانية TECHNO، مع اسعار رسمية تبدأ من 925 الف جنيه، بالاضافة إلى محرك 1000 سي سي "تيربو" لجميع الفئات، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

ويأتي ناقل السرعات من طراز CVT، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما يتمكن محرك السيارة من ضخ قوة إجمالية قدرها 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع باقة من التجهيزات نستعرضها في النقاط التالية.

رينو تاليانت 2024

تجهيزات رينو تاليانت 2024

كاميرا خلفية.

حساسات ركن.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مثبت سرعة.

انذار مانع للسرقة.

نظام ايموبليزر.

نظام فرامل ABS مانع للانغلاق.

رينو تاليانت 2024

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

وسائد هوائية.

نظام ترفيهي صوتي.

مرايات جانبية كهربائية.

شاشة تعمل باللمس.

مقود حركة مالتي فانكشن.

بلوتوث.

قفل مركزي وريموت.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

رينو تاليانت 2024

ابعاد رينو تاليانت 2024

مساحة التخزين الخلفية 528 لتر.

العرض الكلي 1848 مم.

الطول الكلي 4396 مم.

الارتفاع الكلي 1501 مم.

طول قاعدة العجلات الكلي 2649 مم.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

رينو تاليانت 2024

اسعار رينو تاليانت 2024

الفئة الاولى EVOLUTION موديل 2024 بسعر 925,000 جنيه.

الفئة الثانية TECHNO موديل 2024 بسعر 1,025,000 جنيه.