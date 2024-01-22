5 سيارات عائلية "زيرو" فئة الـ 7 مقاعد .. تبدأ من 359 ألف جنيه

تتنوع السيارات المقدمة بالسوق المصري، بين السيدان، والرياضية متعددة الاستخدام، والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية ذات الـ 7 مقاعد، والتي تلقى اقبال كبير نسبة إلى المساحة الرحبة، باختلاف التجهيزات والعلامات التجارية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية لابرز 5 سيارات عائلية بالسوق المصري.

سيارات عائلية

1 - ميتسوبيشي اكسابندر

تضم السيارة نظام صوتي ترفيهي، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مقود حركة "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، ريموت تحكم وبصمة لتسهيل فتح وغلق السيارة، زر تشغيل وايقاف المحرك، مكيف هواء، اضاءة LED ونهارية، محرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، قوة 104 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، ناقل سرعات أوتوماتيك، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني، حساسات ركن و كاميرا خلفية.

اسعار السيارة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 1,220,000 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 1,280,000 جنيه.

سيارات عائلية

2- شيفروليه N300

تحتوي السيارة على محرك سعة 1200 سي سي، 4 سلندر رباعي الاسطوانات، مع قوة إجمالية قدرها 85 حصانا، و108 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، و ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، عجلة قيادة باورستيرنج، ومكيف هواء يدوي مانيوال، و قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، انذار، نظام ترفيهي صوتي.

اسعار شيفروليه فان N300 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 359.500 الف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 424 الف جنيه.

سيارات عائلية

3 - دفسك جلوري 330S

زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1250 سي سي بقوة 95 حصانا، وسعة 1500 سي سي بقوة 115 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" 5 غيار، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات، ومكيف هواء، وتجهيزات تتضمن، عجلة قيادة باور، نظام ترفيهي، صوتي زجاج كهربائي التحكم، وسائد هوائية وفرامل ABS.

اسعار دفسك جلوري 330S

تبدأ اسعار السيارة رسميًا من 640,000 جنيه حتى 695,000 جنيه.

سيارات عائلية

4 - بيجو 5008

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كم/ساعة، و تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"، حيث تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، وتأتي بقوة اجمالية قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية، و تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لترات لكل 100 كم.

سعر السيارة بيجو 5008 موديل 2024

تقدم فئة الـ 7 مقاعد بسعر يبدأ من 2,249,990 جنيه.

سيارات عائلية

5 - شيري تيجو 8

تعتمد شيري تيجو 8 على محرك تيربو سعة 1500 سي سي، 4 لسندر، بقوة 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، وتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى قفل مركزي للابواب، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ومثبت سرعة.

وتحتوي على فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للحماية، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، وجنوط رياضية، وفتحة سقف بانوراما، مع نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ونظام التحكم الصوتي من خلال عجلة القيادة ودعم عدد من الاوامر، ومدخل AUX، كاميرا خلفية ومستشعرات ركن، زجاج خلفي مظلل، مكيف هواء، شاشة ملونة تعمل باللمس.

اسعار السيارة شيري تيجو 8 فئة الـ 7 ومقاعد

الفئة الاولى بسعر مليون و235 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و310 ألف جنيه.