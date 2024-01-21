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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب تويوتا كورولا 2023 "كسر زيرو" .. اعرف سعرها

صدى البلد

تعتبر شركة تويوتا واحدة من أعرق شركات تصنيع السيارات اليابانية في العالم، حيث تمكنت من فرض شعبية كبيرة نسبة إلى إصداراتها المتنوعة، وابرزها النسخة الشهيرة "كورولا"، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان مع  طرحها عبر باقة من الفئات.

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وظهرت احد سيارات تويوتا كورولا عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، عبر الانترنت، حيث تباع بحالة "كسر زيرو"، مع انتمائها لموديلات 2023 ضمن فئة ACTIVE، مع عداد كيلومترات يقدر بـ 2000 كم فقط، ورخصة مرورية سارية.

تويوتا كورولا موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة تويوتا كورولا

 

  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • قوة 120 حصان و154 نيوتن متر.
  • السرعة القصوى 189 كم/س.
  • 12 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.
  • استهلاك وقود 6.8 لتر لكل 100 كم.
تويوتا كورولا موديل 2023 

وتحتوي السيارة تويوتا كورولا على وسائد هوائية للحماية للمقاعد الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية، سنتر لوك ونظام إيموبليزر مانع للسرقة، ريموت تحكم في فتح وغلق السيارة.

تويوتا كورولا موديل 2023 

وتضم تويوتا كورولا نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، مدخل USB، مرايات جانبية كهربائية، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مصابيح حادة الشكل، مكيف هواء، عجلة قيادة متعددة الوظائف، باور، بالاضافة إلى استخدام السيارة لناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، معتمد على تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 

سعر السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 "كسر زيرو"

 

تباع السيارة تويوتا كورولا موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعد أن ظهرت عبر احد المنصات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ مليون 450 الف جنيه.

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