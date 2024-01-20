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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة "كسر زيرو" 2022 موفرة في البنزين

سوزوكي سيلاريو موديل
سوزوكي سيلاريو موديل 2022

ظهرت السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022، للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى ظهورها بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها للفئة الثالثة GL Alloy.

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سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتأتي السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء، زجاج كهربائي للنوافذ الأمامية والخلفية، بالاضافة إلى مرايات جانبية كهربائية التحكم.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

وتضم السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ووسائد هوائية أمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بينما ترتكز السيارة على جنوط رياضية ذات مظهر انيق، ووجود مصابيح أمامية حادة الشكل، واخرى للضباب على جانبي الصادم.

سوزوكي سيلاريو موديل 2022

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022

 

  • تستخدم سيلاريو محرك 1000 سي سي، يضخ قوة قدرها 65 حصان، و89 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 140 كم/س.
  • دعمت الفئة GL Alloy بناقل سرعات مانيوال 5 غيار.
  • تستهلك السيارة 3.7 لتر من الوقود عندقطع مسافة إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
سوزوكي سيلاريو موديل 2022

ابعاد سوزوكي سيلاريو موديل 2022

 

  • عرض 1655 مم.
  • طول 3695 مم.
  • ارتفاع 1555 مم.
سوزوكي سيلاريو موديل 2022

سعر سوزوكي سيلاريو موديل 2022 "كسر زيرو"

 

تباع السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة كسر الزيرو، بعد أن ظهرت على احد المنصات المتخصصة في مجال السيارات بسعر يبلغ 500 الف جنيه.

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