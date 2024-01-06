30 ألف جنيه.. الأسعار الجديدة لـ جاك JS3 موديل 2024

تعتبر السيارة جاك JS3 هي ثاني ارخص سيارة تقدمها الشركة الصينية في مصر، وذلك عن الفئة الرياضية من طرازات الكروس اوفر، حتى بعد زيادة اسعارها الرسمية بنسبة بلغت 30 الف جنيه، مع بداية شهر يناير من العام الجديد 2024.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة جاك JS3 موديل 2024 في مصر، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

جاك JS3 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات جاك JS3 موديل 2024

ناقل حركة أوتوماتيك CVT "دفع أمامي".

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر بقوة 118 حصان.

سعة 1600 سي سي مع 150 نيوتن متر من عزم الدوران.

السرعة القصوى للسيارة تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

متوسط استهلاك الوقود بنسبة 6.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

مرايات كهربائية جانبية، وزجاج كهربائي للـ 4 نوافذ.

جاك JS3 موديل 2024

مكيف هواء، قفل مركزي، مثبت سرعة.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة تتوسط قمرة القيادة لعرض الوسائط المتعددة.

نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات.

انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.

جاك JS3 موديل 2024

زر تشغيل وايقاف المحرك "بصمة".

وسائد هوائية للحماية.

حساسات ركن خلفية وكاميرا.

فرامل ABS وEBD ونظام الثبات الالكتروني ESP.

اسعار السيارة جاك JS3 موديل 2024 الجديدة بعد زيادات يناير

شهدت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من هذه النسخة، زيادة إجمالية قدرها 30 ألف جنيه، ليصل سعرها الرسمي 919.900 ألف جنيه بدلاً من 889.900 ألف جنيه.