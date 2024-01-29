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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة "زيرو" في مصر 2024 .. اعرف سعرها

 BYD F3 موديل 2024
 BYD F3 موديل 2024

مازالت السيارة BYD F3 تتصدر قائمة أرخص السيارات المقدمة بالسوق المصري، وذلك عن فئة السيدان، وضمن موديلات 2024، وتقدم هذه النسخة الاقتصادية عبر فئتين من التجهيزات الأولى تعتمد على ناقل سرعات مانيوال، بينما تأتي الفئة الثانية بناقل أوتوماتيكي الحركة.

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وتعتمد السيارة BYD F3 موديل 2024 على تصميم السيدان، مع مصابيح أمامية ذات مظهر حاد، وجنوط رياضية، مع شبكة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم تم تزويدها بإشارات ضوئية، مع عدد 4 أبواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة.

 BYD F3 موديل 2024 

حيث تتسع الحقيبة الخلفية إلى 360 لتر، مع أبعاد خارجية بلغت 4533 مم للطول الكلي، و1705 مم للعرض، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1490 مم، و170 مم لارتفاع السيارة عن الأرض ما يسمى بالـ"خلوص"، بالاضافة إلى مقصورة داخلية تتسع لـ 5 أفراد.

 BYD F3 موديل 2024 

وتأتي السيارة BYD F3 موديل 2024 بنظام صوتي ترفيهي، كاسيت، مدخل AUX وUSB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، ريموت تحكم، قفل مركزي، زجاج خلفي مظلل، مكيف هواء يدوي، وسائد هوائية ثنائية بالجزء الأمامي، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 BYD F3 موديل 2024 

وتعمل السيارة BYD F3 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية 108 حصان، و145 نيوتن متر من عزم الدوران، إضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 180كم/ساعة، وناقل سرعات مانيوال 5 غيار، واخر أوتوماتيك 6 سرعات، مع العمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

 

اسعار السيارة BYD F3 موديل 2024 الرسمية في مصر

 

أول فئة مانيوال BYD F3 موديل 2024 بسعر 600 ألف جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك BYD F3 موديل 2024 بسعر 680 ألف جنيه.

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