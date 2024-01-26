بالأسعار .. ما هي أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري ؟

تتعدد السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو من ناحية التجهيزات الفنية والتقنية، وبين عنصر التصميم ايضا سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من الفئة الرياضية، ويبقى عامل السعر هو احد اركان العملية الشرائية الهامة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري.

ارخص 5 سيارات

1 - هيونداي اكسنت RB

تضم السيارة نظام إيموبليزر ضد السرقة، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن وسائد هوائية أمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، مكيف هواء يدويا، ونظاما صوتيا ترفيهيا مع مدخل AUX وUSB، وقفلا مركزيا للابواب.

يستطيع محرك السيارة ضخ 125 حصانا، و156 نيوتن متر من عزم الدوران، مع تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.1 ثانية، و تحتاج 6.5 لتر من الوقود لقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، ناقل حركة أوتوماتيك.

اسعار هيونداي اكسنت RB

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 700,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 710,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 725,000 جنيه.

الفئة الرابعة موديل 2024 بسعر 740,000 جنيه.

الفئة الخامسة موديل 2024 بسعر 750,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات

2 - ميتسوبيشي اتراج

تحتوي السيارة على محرك 3 سلندر ثلاثي الاسطوانات، و سعة 1200 سي سي، قوة اجمالية للمحرك 76 حصان و 100 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، وتضم السيارة جنوط، ومكيف هواء، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ونوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية بالناحية الخلفية، تحكم كهربائي بالمرايات الجانبية، ريموت تحكم، قفل مركزي "سنتر لوك"، انذار مانع للسرقة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية ثنائية بعدد 2 للسائق والمقعد الامامي، بلوتوث، ومدخل AUX، مصابيح ضباب.

اسعار ميتسوبيشي اتراج

تقدم ميتسوبيشي اتراج 2024 بسعر 740,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات

3 - سوزوكي اسبريسو

مكيف هواء، وزجاج أمامي كهربائي التحكم، حساسات ركن خلفية، قفل مركزي للابواب "سنتر لوك"، مرايات جانبية يدوية، تقنية طي المقاعد الخلفية، نظام صوتي ترفيهي، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وسائد هوائية ثنائية، ومحرك 1000 CC، ينتج 90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى 67 حصانا، متصل بناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتكون من 5 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وتستعرق السيارة 14.3 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة، وتستهلك نحو 5.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

اسعار سوزوكي اسبريسو

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 450 الف جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 550 الف جنيه.

ارخص 5 سيارات

4 - شيري اريزو 5

تحتوي السيارة على شاشة تتوسط قمرة القيادة ونظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء وزجاج كهربائي، وقفل مركزي للابواب وريموت تحكم، وفتحة سقف كهربائية، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وكاميرا، وانذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، ومرايات جانية كهربائية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وجنوط رياضية، وتستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وقوة اجمالية 114 حصان و141 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل حركة مانيوال للفئة الاولى واخر أوتوماتيكي الاداء.

اسعار شيري اريزو 5

الفئة الأولى موديل 2024 بسعر 655,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 700,000 جنيه.

الفئة الثالثة موديل 2024 بسعر 725,000 جنيه.

ارخص 5 سيارات

5 - بي واي دي F3

تحتوي السيارة على ناقل حركة 6 غيار مانيوال لأول فئة، وناقل سرعات أوتوماتيك للفئة الثانية، وتضم السيارة محرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن متر، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كم/س، وتضم جنوط رياضية، وانذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للابواب، نظام ايموبليزر، ووسائد هوائية للحماية، مع فرامل ABS و EBD، ومكيف هواء يدوي، ومدخل AUX وUSB ونظام صوتي ترفيهي، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، عجلة قيادة باور ستيرنج.

اسعار بي واي دي F3

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 600,000 جنيه.

الفئة الثانية موديل 2024 بسعر 680,000 جنيه.