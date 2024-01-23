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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان موديل 2021 بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2021

تعتبر السيارة هيونداي توسان الشكل الجديد، واحدة من اشهر السيارات الرياضية من فئة الـ SUV في مصر، والتي تأتي بتصميم خارجي عصري، إلى جانب التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات، ويحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على العديد منها، باختلاف الموديلات والحالات.

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وظهرت إحدى سيارات هيونداي توسان GDIللبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وتنتمي هذه السيارة إلى موديلات 2021، مع عداد كيلومترات يقدر بـ 86 الف كم، حيث تباع تحت حالة المستعمل، مع مفهوم الفبريقا داخليًا وخارجيًا.

هيونداي توسان موديل 2021 

وتضم السيارة هيونداي توسان موديل 2021 باقة من التجهيزات، حيث تنتمي إلى طرازات الفئة الثالثة، وتتمتع السيارة بفتحة سقف، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، ونظام صوتي ترفيهي، مع بلوتوث، ومرايا جانبية كهربائية، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا.

هيونداي توسان موديل 2021 

وتحتوي ايضا هيونداي توسان موديل 2021 على وسائد هوائية أمامية وجانبية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومثبت سرعة، وانذار، ريموت تحكم، شاشة داخلية، جنوط رياضية، مكيف هواء، وفرش جلد للمقاعد.

هيونداي توسان موديل 2021 

وتعتمد السيارة هيونداي توسان موديل 2021 على ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيارات، مع محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا، و265 نيوتن متر، بالاضافة إلى استهلاك للبنزين يبلغ 6 لترات لكل 100 كيلومتر، ومدة زمنية قدرها 9 ثوان للانطلاق من نقطة الثبات وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة.

هيونداي توسان موديل 2021 

سعر  هيونداي توسان موديل 2021 

 

تباع السيارة هيونداي توسان موديل 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدما ظهرت للبيع على الانترنت، بسعر مليون و500 ألف جنيه.

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