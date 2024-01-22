هيونداي أكسنت RB موديل 2013 .. بأفضل سعر للمستعمل

ظهرت السيارة هيونداي اكسنت RB، للبيع عن طريق الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، وذلك بعد أن قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 171 ألف كيلومترًا، إلى جانب انتمائها لموديلات 2013.

تأتي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2013 بحالة الفبريكا من الداخل، بينما خضع الهيكل الخارجي لبعض التحديثات عدا منطقة السقف والشنطة، بالاضافة إلى ارتكازها على جنوط رياضية ذات مظهر انيق بدلاً من الجنوط القياسية، مع اطارات محدثة بحالة جديدة.

هيونداي اكسنت RB

وحصلت السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2013 على مساحة تخزين خلفية تتسع لـ 389 لتر، مع نسبة طول كلي بلغت 4370 مم، و1705 مم للعرض الكلي، وبارتفاع 1455 مم، و147 للخلوص الارضي، بينما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2570 مم، وخزان وقود سعة 43 لتر.

هيونداي اكسنت RB

وتضم السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2013 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 4 غيار، وهو من ابرز مميزات هذه النسخة، إلى جانب احتوائها على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات الفئة الأولى، مع وجود مصابيح أمامية حادة الشكل واخرى للضباب على جانبي الصادم.

هيونداي اكسنت RB

وتحتوي السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2013 على نظام ترفيهي صوتي، وزجاج كهربائي التحكم، وانذار، ريموت لفتح وغلق السيارة، مكيف هواء يدوي، وتضم قدرات فنية تتضمن محرك 1600 سي سي، بقوة 125 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن متر.

هيونداي اكسنت RB

سعر هيونداي اكسنت RB موديل 2013

تباع السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2013 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، على الانترنت بسعر يبلغ 430 الف جنيه، بعد أن ظهرت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا.