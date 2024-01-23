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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا HD "كسر زيرو" هاي لاين .. اعرف سعرها

 هيونداي النترا HD
 هيونداي النترا HD موديل 2023

قطعت إحدى سيارات هيونداي النترا HD، مسافة إجمالية قدرها 5000 كيلومترًا، بعد أن ظهرت للبيع بحالة كسر الزيرو، عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، وهي مازالت تحتفط بحالة الفبريكا، مع انتمائها لموديلات 2023.

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وتأتي السيارة هيونداي النترا HD التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، ضمن طرازات الفئة هاي لاين، وهي النسخة كاملة التجهيزات، حيث تضم حساسات ركن خلفية، مرايات جانبية كهربائية، فتحة سقف، 4 زجاج كهربائي، قفل مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء.

 هيونداي النترا HD موديل 2023

وتضم السيارة هيونداي النترا HD نظام تحكم صوتي عبر عجلة القيادة، نظام صوتي ترفيهي ومدخل AUX وUSB وبلوتوث، ومشغل CD، بالاضافة إلى زجاج خلفي مظلل، وسبويلر خلفي، وجنوط، بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

 هيونداي النترا HD موديل 2023

قدرات هيونداي النترا HD الفنية 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • محرك 1600 سي سي 4 سلندر.
  • عزم دوران 156 نيوتن متر، قوة 121 حصان.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 11.3 ثانية.
  • استهلاك وقود بنسبة 6.6 لتر لكل 100 كم.
 هيونداي النترا HD موديل 2023

ابعاد السيارة هيونداي النترا HD

 

  • طول السيارة الكلي 4505 مم.
  • قاعدة عجلات بطول 2650 مم.
  • العرض الكلي 1490 مم.
  • الارتفاع الكلي 1541 مم.
  • الخلوص الارضي 160 مم.
 هيونداي النترا HD موديل 2023

سعر هيونداي النترا HD موديل 2023 كسر زيرو 

 

تباع السيارة هيونداي النترا HD التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة كسر الزيرو، وبسعر يبلغ 950 الف جنيه.

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