اركب سيارة كيا «أوتوماتيك» بأفضل سعر للمستعمل |تفاصيل

حققت شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات، شعبية كبيرة داخل السوق المصرية، سواء بين الاصدارات المطروحة حديثا والتي تباع بحالة الزيرو، أو داخل سوق السيارات المستعملة، حيث اكتسبت هذه الشعبية نسبة إلى الاعتمادية والتكنولوجيا الكورية الجنوبية، وتنوع الطرازات والتجهيزات أيضًا.

وتعتبر السيارة كيا سبيكترا موديل 2002 "وينج"، من اشهر الطرازات التي قدمتها العلامة الكورية، وتابع هذه السيارة على الانترنت بعد أن ظهرت بواسطة احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 280 الف كيلومتر، مع حالة الفبريكا من الداخل.

كيا سبيكترا موديل 2002

وتأتي السيارة كيا سبيكترا موديل 2002 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد من التجهيزات ومنها، نظام صوتي ترفيهي معدل، مع حساسات ركن خلفية، سخانات بالمقاعد، مكيف هواء، جنوط رياضية و5 اطارات جديدة، شاشة بنظام اندرويد.

وتضم السيارة كيا سبيكترا موديل 2002 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وعدد 4 زجاج كهربائي التحكم، ومرايات جانبية كهربائية، مع قفل مركزي للابواب، وانذار، ومحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

كيا سبيكترا موديل 2002

وتأتي كيا سبيكترا موديل 2002 بفرش داخلي من الجلد، مع عجلة قيادة مطعمة بالابانوس، ووسائد هوائية أمامية للحماية، وبتصميم هندسي انيق من فئة السيدان، ومصابيح أمامية حادة الشكل، وطلاء خارجي محدث، مع مساحة تخزين خلفية واسعة.

سعر السيارة كيا سبيكترا موديل 2002

ظهرت السيارة كيا سبيكترا موديل 2002 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع للبيع على الانترنت، عن طريق احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال بسعر اجمالي يبلغ 290 ألف جنيه وتحت حالة المستعمل.