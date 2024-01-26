أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن

يرغب الكثير في شراء سيارة ذات 7 مقاعد، وسط تنوع التصميمات في السوق المصري، بين السيدان والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الفان صاحبة المساحة الداخلية الرحبة، ومنها النسخة سوزوكي فان موديل 2024، والتي تقدم عبر 4 فئات منها النسخة المخصصة لحمل البضائع، والفان، والنسخة "بيك اب".

ويقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة سوزوكي فان موديل 2024 في مصر وابرز المواصفات.

تشتهر السيارة سوزوكي فان 2024 بالاعتمادية، مع استهلاكها المنخفض للوقود، بالاضافة إلى استخدامتها المتعددة الاغراض، بينما تأتي السيارة بقدرات فنية تتمثل في محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1000 سي سي، ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار.

سوزوكي فان 2024

تسارع السيارة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 15 ثانية، وتأتي السيارة من الداخل بمكان مخصص للكاسيت، وزجاج يدوي للابواب، مع ابواب جانبية جرارة بالناحية اليمنى واليسرى، مع مقاعد قابلة للطي.

ابعاد ارخص سيارة تقدمها سوزوكي في مصر

الارتفاع الكلي 1860 مم.

الخلوص الارضي 150 مم.

طول السيارة الكلي 4155 مم.

العرض الكلي للسيارة 1655 مم.

سعة خزان الوقود 40 لتر.

سوزوكي فان 2024

اسعار السيارة سوزوكي فان 2024 في مصر

الفئة الاولى موديل 2024 بسعر 283 الف جنيه.

الفئة الثانية PLUS موديل 2024 بسعر 288 الف جنيه.

الفئة الثالثة بيك اب موديل 2024 بسعر 278 الف جنيه.

الفئة الرابعة "بضائع" موديل 2024 بسعر 282 الف جنيه.