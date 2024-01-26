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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر بيجو 301 موديل 2024 .. الأرخص من فئتها

بيجو 301 موديل 2024
بيجو 301 موديل 2024

تنتمي بيجو 301 موديل 2024 إلى فئة السيدان، وتعد هذه السيارة هي النسخة الارخص بين طرازات العلامة التجارية الفرنسية، حيث يتم تقديمها بسعر رسمي يبدأ من 899 الف و990 جنيه، مع فئتين من التجهيزات وهم ACTIVE و .ALLURE

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ويقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات بيجو 301 موديل 2024 في مصر "ارخص سيارات الاسد الفرنسي"

بيجو 301 موديل 2024

مواصفات وتجهيزات بيجو 301 موديل 2024

 

  • كاميرا خلفية، حساسات ركن، ريموت تحكم.
  • انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر.
  • بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك.
  • زجاج كهربائي، مكيف هواء.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS وEBD ونظام ESP.
بيجو 301 موديل 2024
  • مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • محرك 1600 سي سي بقوة 115 حصان.
  • 4 سلندر و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية.
  • ناقل سرعات 6 غيار "أوتوماتيك".
  • 6.6 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.
بيجو 301 موديل 2024

بيجو 301 موديل 2024

 

  • طول السيارة 4442 مم.
  • عرض السيارة 1748 مم.
  • ارتفاع السيارة 1466 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2652 مم.
  • مساحة التخزين الخلفية 506 مم.
بيجو 301 موديل 2024

اسعار بيجو 301 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

أول فئة ACTIVE بيجو 301 موديل 2024 بقيمة قدرها 899,990 جنيه.

ثاني فئة ALLURE بيجو 301 موديل 2024 بقيمة قدرها 949,990 جنيه.

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