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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 3008 موديل 2024 .. اعرف سعرها الرسمي

بيجو 3008 موديل 2024
بيجو 3008 موديل 2024

تباع السيارة بيجو 3008 موديل 2024، بأسعار رسمية تبدأ من مليون و909.990 جنيه، بينما يصل سعر الفئة كاملة التجهيزات إلى 2 مليون و229.990 جنيه، وتقدم السيارة في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات وهم، ACTIVE PACK وALLURE PACK، والفئة الثالثة GT، والرابعة .GT RED INTERIOR

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق السعر الرسمي للسيارة بيجو 3008 موديل 2024 في مصر، مع عرض ابرز مواصفاتها الفنية.

بيجو 3008 موديل 2024

أبعاد السيارة بيجو 3008 موديل 2024

 

  • عرض 1841 مم.
  • طول 4447 مم.
  • ارتفاع 1615 مم.
  • خلوص ارضي 187 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2675 مم.
بيجو 3008 موديل 2024

قدرات بيجو 3008 موديل 2024 الفنية 

 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.
  • محرك تيربو سعة 1600 سي سي 4 سلندر.
  • عزم الدوران 240 نيوتن متر، القوة الإجمالية 165 حصانا.
  • معدل التسارع في مدة تستغرق 8.9 ثانية فقط وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.
  • السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 206 كيلومتر في الساعة.
  • تستهلك السيارة 5.7 لتر من الوقود عند خوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.
بيجو 3008 موديل 2024

اسعار بيجو 3008 موديل 2024 الرسمية في مصر 

 

اول فئة ACTIVE PACK موديل 2024 بسعر 1,909,990 جنيه.

ثاني فئة ALLURE PACK موديل 2024 بسعر 2,049,990 جنيه.

ثالث فئة GT موديل 2024 بسعر 2,219,990 جنيه.

رابع فئة GT RED INTERIOR موديل 2024 بسعر 2,229,990 جنيه.

بيجو 3008 موديل 2024
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