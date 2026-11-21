أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن اعترف في مذكراته بأنه كان يعلم مسبقًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرفض طلب السماح للفلسطينيين بالخروج من قطاع غزة والدخول إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الاعتراف يمثل شهادة مهمة على قوة وصلابة الموقف المصري الرافض للتهجير.

موقف مصر من تهجير الفلسطينيين

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن موقف مصر من تهجير الفلسطينيين لم يكن وليد اللحظة أو رد فعل على تطورات الحرب، وإنما كان موقفًا واضحًا ومعلنًا منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن رفضه القاطع للتهجير يوم 10 أكتوبر 2023، خلال لقاء بأكاديمية الشرطة، بعد ثلاثة أيام فقط من اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، مؤكدًا أن الرئيس كان واضحًا منذ البداية في رفض نقل الفلسطينيين إلى سيناء.

طلب السماح للفلسطينيين بالخروج

وأضاف أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن توجه إلى المنطقة يوم 17 أكتوبر 2023، بعد نحو عشرة أيام من بدء العدوان الإسرائيلي، وكان يعلم أن الرئيس السيسي سيعارض طلب السماح للفلسطينيين بالخروج من غزة إلى مصر، لكنه أراد طرح الأمر خلال زيارته ولقائه بالرئيس المصري.

القضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة

وأشار موسى إلى أن بايدن تناول في مذكراته عددًا من التفاصيل المتعلقة بالقضية الفلسطينية والحرب على قطاع غزة، إلى جانب علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن الرئيس الأمريكي السابق كان يسجل يومياته والأحداث التي يشهدها بصورة مستمرة تمهيدًا لإعداد مذكراته.

وشدد على أن اعتراف بايدن بمعرفته المسبقة برفض الرئيس السيسي للتهجير يؤكد أن الموقف المصري كان واضحًا أمام الإدارة الأمريكية، وأن القاهرة تمسكت بثوابتها الوطنية ورفضت المساس بحقوق الشعب الفلسطيني.