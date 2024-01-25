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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي توسان كسر زيرو 2022 فئة NIGHT.. للبيع بهذا السعر

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2022

تنتمي السيارة هيونداي توسان إلى فئة الـ SUV، والتي تعد واحدة من اشهر سيارات العلامة التجارية الكورية الجنوبية، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي طرحت بالسوق المحلي عبر باقة من التجهيزات والتقنيات.

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وظهرت السيارة هيونداي توسان فئة NIGHT، للبيع على الانترنت تحت حالة كسر الزيرو، بعد مسافة إجمالية قدرها 7500 كيلومتر، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، وعدد كبير من التجهيزان ومنها، جنوط سبور 2 لون، فتحة سقف زجاجية بانوراما، ناقل سرعات أوتوماتيكي Shift by wire، لوحة عدادات ديجيتال، شاشة تعمل باللمس.

هيونداي توسان موديل 2022

وتضم السيارة هيونداي توسان نظام صوتي ترفيهي مميز من طراز BOSE، ومقاعد كهربائية التحكم، وفرش من الجلد، بصمة لتسهيل دخول وخروج السيارة، قفل مركزي، مرايات جانبية كهربائية ضم، مكيف هواء يعمل باللمس ومخارج خلفية، 4 زجاج كهربائي.

هيونداي توسان موديل 2022

وتحتوي السيارة هيونداي توسان على حساسات ركن خلفية وأمامية، كاميرا، اضاءة LED، شاحن لاسلكلي، زر تشغيل وايقاف المحرك، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومثبت سرعة، وعدد وسائد هوائية يصل لـ 6 AIRBAGS.

هيونداي توسان موديل 2022

ويمكن للسيارة هيونداي توسان التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 9 ثواني، حيث تستخدم السيارة محرك 1600 سي سي تيربو، بقوة 180 حصانا و265نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة، و6 لترات من الوقود عند قطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2022

سعر هيونداي توسان موديل 2022 كسر زيرو

 

تقدم السيارة هيونداي توسان على الانترنت، للبيع بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر إجمالي يقدر بـ 2 مليون جنيه، وتحت حالة "كسر الزيرو".

هيونداي توسان موديل 2022
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