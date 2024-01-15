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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي جيتز "أوتوماتيك" فبريكا .. بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي جيتز
هيونداي جيتز

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، بطرح عدد كبير من السيارات الاعتمادية، إلى جانب تنوع الفئات والتجهيزات والأسعار، بالاضافة إلى اختلاف التصميمات الخارجية بين السيدان والرياضية والهاتشباك.

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وتعتبر السيارة هيونداي جيتز من اشهر سيارات الهاتشباك التي قدمت بالسوق المصري، وذلك ضمن طرازات العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، حيث تم طرحها محليًا عبر محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، وهو محرك يتميز بالقوة.

هيونداي جيتز 

وظهرت السيارة هيونداي جيتر موديل 2005، للبيع على الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، بالاضافة إلى تمتعها بحالة الفبريقا من الداخل، بينما حصلت على تحديثات بالطلاء الخارجي ماعدا الجزء الخاص بالسقف.

هيونداي جيتز 

وتأتي السيارة هيونداي جيتز موديل 2005، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بعدد 4 اطارات جديدة، وبطارية بحالة جيدة، مع اتمام كافة اعمال الصيانة الدورية، ورخصة مرورية سارية لمدة سنتين، مع باقة من التجهيزات الداخلية. 

هيونداي جيتز 

وجاءت السيارة هيونداي جيتز بمصابيح ضباب أمامية، مع مفهوم رباعي الابواب ومساحة تخزين خلفية مناسبة، بالاضافة إلى تمتعها بمكيف هواء، وقفل مركزي للابواب مع ريموت تحكم، و4 زجاج كهربائي، ولعل من ابرز مميزات هذه النسخة هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء يعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات.

هيونداي جيتز 

 

اركب هيونداي جيتز "أوتوماتيك" فبريكا .. بأفضل سعر للمستعمل 

 

ظهرت السيارة هيونداي جيتز موديل 2005، والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانرنت بواسطة احد المنصات المتخصصة في هذا المجال، وبسعر يبلغ 360 الف جنيه.

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