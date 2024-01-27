أرخص سيارة موديل 2021 في مصر .. هاتشباك "كسر زيرو"

تعتبر السيارة زوتي Z100 هي ارخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، وذلك عن موديلات 2021، حيث تنتمي هذه النسخة إلى طرازات الهاتشباك، والتي يفضلها جمهور كبير من محبي عالم السيارات، بالاضافة إلى تمتع السيارة بعدد من التجيهزات.

وظهرت السيارة زوتي Z100 للبيع على الانترنت، بحالة الفبريكا بالكامل حتى الاكصدام، كما لم تستخدم العجلة البديلة من قبل، بالاضافة إلى قطعها مسافة إجمالية بلغت 14 الف كيلومتر، كما تأتي السيارة بعدد من التجهيزات نستعرضها في السطور التالية.

زوتي Z100

تضم السيارة زوتي Z100 موديل 2021 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية، وزجاج خلفي مظلل.

زوتي Z100

وتحتوي زوتي Z100 ايضا على انذار، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، مدخل AUX وUSB، وعجلة قيادة باور ستيرنج، ومقاعد من الجلد، قفل مركزي، ريموت تحكم، جنوط رياضية، اضاءة نهارية على جانبي الصادم الامامي، بالاضافة إلى رخصة سارية لمدة عام.

زوتي Z100

وتعتمد السيارة زوتي Z100 على قدرات فنية تتضمن ناقل سرعات مانيوال 5 غيار، متصل بمحرك 1000 سي سي، 4 سلندر، بقوة اجمالية 75 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن متر، بالاضافة إلى استهلاك جيد للوقود بقدر بـ 5.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

زوتي Z100

سعر زوتي Z100 موديل 2021

ظهرت السيارة زوتي Z100 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر 260 الف جنيه.