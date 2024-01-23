سعر رينو داستر 2023 الرسمي في مصر .. صور

تنتمي السيارة رينو داستر إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ويتم طرحها في السوق المصري تحت موديلات 2023، وعبر فئتين من التجهيزات الأولى VISION، والثانية SIGNATURE، مع أسعار رسمية تبدأ من مليون و110 آلاف جنيه.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" أسعار رينو داستر 2023 الرسمية في مصر، وأهم مواصفاتها الفنية.

رينو داستر 2023

تعرف على مواصفات وتجهيزات رينو داستر 2023

إضاءة نهارية LED.

جنوط رياضية 16 بوصة.

شاشة وسائط تعمل باللمس.

نظام دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"

زر تشغيل وإيقاف المحرك.

مكيف هواء.

مرايا جانبية كهربائية.

وسائد هوائية للحماية.

زجاج كهربائي.

رينو داستر 2023

قفل مركزي.

ريموت تحكم.

نظام صوتي ترفيهي 4 مكبرات.

بلوتوث.

مثبت للسرعة.

فرامل مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

نظام الثبات الالكتروني.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا.

إنذار مانع للسرقة.

رينو داستر 2023

القدرات الفنية للسيارة رينو داستر 2023

ناقل سرعات CVT اوتوماتيك.

محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

قوة إجمالية 115 حصانا.

عزم الدوران 156 نيوتن متر.

11.9 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

استهلاك للوقود 6.6 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى 172 كم/ساعة.

رينو داستر 2023

أبعاد السيارة رينو داستر 2023

عرض 1804 مم.

طول 4341 مم.

ارتفاع 1693 مم.

خلوص 210 مم.

قاعدة عجلات طول 2674 مم.

مساحة خلفية للتخزين 445 لترا.

رينو داستر 2023

أسعار رينو داستر 2023 الرسمية في مصر

أول فئة VISION داستر 2023 بسعر 1,110,000 جنيه.

ثاني فئة SIGNATURE داستر 2023 بسعر 1,290,000 جنيه.