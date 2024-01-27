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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيري تيجو 7 موديل 2024 الرسمي في مصر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2024

اكتسبت السيارة شيري تيجو 7 شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تعد من اشهر السيارات الرياضية التي تنتمي لعائلة الـ SUV، والتي يتم تقديمها محليًا عبر فئتين من التجهيزات هم BASELINE وHIGHLINE، وبأسعار رسمية تبدأ من 990 الف جنيه.

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تعرف على ابرز مواصفات شيري تيجو 7 موديل 2024 واسعارها الرسمية في مصر

شيري تيجو 7 موديل 2024 

المواصفات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024

 

  • محرك تيربو 1500 CC.
  • 4 سلندر.
  • عزم الدوران 210 نيوتن متر.
  • القوة الإجمالية 145 حصان.
  • ناقل السرعات أوتوماتيك 6 غيار.
  • السرعة القصوى 180 كيلومتر/ساعة.
  • استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100 كم.
شيري تيجو 7 موديل 2024 

تجهيزات شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

  • مثبت سرعة.
  • كاميرا خلفية.
  • حساسات ركن.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • قفل مركزي للابواب.
  • ريموت.
  • شاشة تعمل باللمس.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • مرايات جانبية كهربائية ضم.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • نظام مانع للسرقة.
  • فرامل ABS وEBD ونظام ESP.
  • بلوتوث.
  • جنوط رياضية.
  • عجلة قيادة مالتي فانكشن.
  • اضاءة نهارية.
شيري تيجو 7 موديل 2024 

ابعاد شيري تيجو 7 موديل 2024

 

  • طول 4505 مم.
  • عرض 1837 مم.
  • ارتفاع 1670 مم.

 

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024 الرسمية بالسوق المصري

 

أول فئة BASELINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 990,000 جنيه.

ثاني فئة HIGHLINE شيري تيجو 7 موديل 2024 بسعر 1,050,000 جنيه.

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