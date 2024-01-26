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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي النترا CN7 كسر زيرو 2022 .. اعرف سعرها

هيونداي النترا CN7
هيونداي النترا CN7

يضم السوق المصري للسيارات عدد كبير من طرازات هيونداي، والتي تباع بحالة الزيرو أو المستعمل، أو تحت حالة "كسر الزيرو" والتي يبحث عنها الكثير، ومن بين طرازات هيونداي ظهرت السيارة النترا CN7 موديل 2022 للبيع على الانترنت بعد مسافة إجمالية قدرها 6000 كيلومتر فقط.

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وتباع السيارة بواسطة احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، مع اعتمادها على حالة الفبريكا بالداخل والخارج، اضافة إلى انتمائها إلى فئة SMART FUN، وتضم السيارة  فتحه سقف، شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة "مالتي فانكشن" تدعم العديد من اوامر التحكم.

هيونداي النترا CN7

وتأتي السيارة بعدد من التجهيزات ومنها، مرايات جانبية كهربائية "ضم"، مكيف هواء مع مخارج خلفية، بلوتوث، مدخل AUX وUSB، نوافذ كهربائية بعدد 4، فرش قماشي، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، جنوط رياضية، انذار،مثبت سرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن.

هيونداي النترا CN7

القدرات الفنية للسيارة هيونداي النترا CN7

 

  • محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.
  • سعة 1600 CC.
  • قوة 126 حصان و155 نيوتن متر.
  • ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار.
  • دفع أمامي.
هيونداي النترا CN7

ابعاد السيارة هيونداي النترا CN7

 

  • مساحة التخزين الخلفية 474 لتر.
  • طول 4675 مم.
  • عرض 1825 مم.
  • ارتفاع 1430 مم.
  • طول قاعدة عجلات 2720 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 150 مم.
هيونداي النترا CN7

سعر هيونداي النترا CN7 كسر زيرو موديل 2022

 

تباع السيارة هيونداي النترا CN7 موديل 2022 تحت حالة كسر الزيرو، بعد أن ظهرت على الانترنت، بسعر مليون 260 الف جنيه.

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