فرصة.. شيري تيجو 7 "كسر زيرو" 2023 بأفضل سعر

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 من أبرز السيارات الرياضية التي تحمل شعار العلامة التجارية الصينية، حيث تمكنت من تحقيق شعبية كبيرة داخل السوق المصري، كأحد أشهر طرازات الـ SUV، والتي تضم عددا كبيرا من التجهيزات بحسب الفئات المقدمة.

وظهرت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، وتحديدًا الفئة BASE LINE للبيع على الانترنت، بحالة كسر الزيرو، بعد قطعها لمسافات إجمالية قدرها 6000 كيلومتر، اضافة إلى تمتعها بحالة الفبريكا خارجيًا وداخليًا، إلى جانب رخص سير لمدة 3 سنوات.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بجنوط رياضية، واضاءة LED، مع مثبت سرعة، وكاميرا خلفية، بالاضافة إلى حساسات ركن، وسائد هوائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، إضافة إلى ريموت تحكم، قفل مركزي، زجاج كهربائي، نظام مانع السرقة، وإنذار.

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 نظام صوتي وشاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، بالإضافة إلى طارة "مالتي فانكشن"، وفرامل يد كهربائية، ريموت تحكم، ومرايات كهربائية ايضا "َضم"، ومقاعد من الجلد، ومكيف هواء، وسبويلر خلفي مثبت أعلى ناحية الزجاج.

شيري تيجو 7 موديل 2023

تعمل السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، متصل بمحرك 1500 سي سي تيربو، بقوة 145 حصان، 210 نيوتن متر من عزم الدوران، اضافة إلى سرعة قصوى بلغت 180 كيلومتر في الساعة، مع ابعاد خارجية قدرها 4505 مم للطول الكلي و1837 مم للعرض.

سعر شيري تيجو 7 موديل 2023 بحالة كسر الزيرو

وتباع السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بعد أن ظهرت على احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 940 الف جنيه، وهو نفس السعر الرسمي لموديلات 2024، والتي يصل سعرها عند التسليم الفوري إلى مليون و20 الف جنيه.