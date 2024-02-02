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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية في فبراير 2024 .. وصلت كام؟

شيري تيجو 7
شيري تيجو 7

شهدت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024، ارتفاعًا سعريًا جديدًا من بداية شهر فبراير الجاري، وتعد هذه السيارة من أشهر طرازات العلامة التجارية الصينية شيري، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات وبسعر يبدأ من مليون و125 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الأسعار الرسمية الجديدة بعد زيادات فبراير، والمواصفات الفنية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2024.

 شيري تيجو 7 

مواصفات السيارة شيري تيجو7 موديل 2024 

 

  • محرك 4 سلندر "تيربو" 1500 سي سي.
  • قوة إجمالية 145 حصانا و210 نيوتن متر.
  • السرعة القصوى تصل لـ 180 كم/س.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيارات.
  • دفع أمامي للعجلات.
  • استهلاك الوقود 7.4 لتر لكل 100كيلومتر.
  • وسائد هوائية، فرامل ABSوEBD.
 شيري تيجو 7 
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • حساسات ركن خلفية، كاميرا.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة "مالتي فانكشن".
  • قفل مركزي، ريموت تحكم، مرايا جانبية كهربائية.
 شيري تيجو 7 
  • زجاج كهربائي، ومرايا جانبية كهربائية التحكم.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • جنوط رياضية.
  • مثبت للسرعة.
  • زر تشغيل وإيقاف المحرك "بصمة".

 

أسعار شيري تيجو 7 الرسمية موديل 2024 بعد زيادات فبراير الجديدة 

 

أول فئة موديل 2024 بسعر مليون و125 ألف جنيه.

ثاني فئة موديل 2024 بسعر مليون و185 ألف جنيه.

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