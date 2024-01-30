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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة تقدمها "جيتور" في مصر

جيتور X70 موديل 2024
جيتور X70 موديل 2024

تعتبر السيارة جيتور X70 هي ارخص نسخة تقدمها العلامة التجارية الصينية داخل السوق المصري، وذلك عن فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، من عائلة الـ SUV الشهيرة، حيث يتم طرحها في مصر رسميًا عبر فئتين من التجهيزات وهم COMFORT وLUXURY.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع، السعر الرسمي للسيارة جيتور X70 موديل 2024 في مصر، واستعراض ابرز مواصفاتها.

جيتور X70 موديل 2024 

ابعاد جيتور X70 موديل 2024

 

  • طول 4720 مم.
  • عرض 1900 مم.
  • ارتفاع 1695 مم.
  • خلوص ارضي 210 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2745 مم.
  • مساحة التخزين 1260 مم.
  • سعة خزان الوقود 55 لتر.
جيتور X70 موديل 2024 

مواصفات جيتور X70 موديل 2024 الفنية 

 

  • محرك بقوة إجمالية 147 حصان.
  • عزم الدوران 210 نويتن متر.
  • سعة 1500 CC "تيربو" 4 سلندر.
  • السرعة القصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.
  • ناقل السرعات أوتوماتيك 8 غيار.
  • دفع أمامي للعجلات.
  • زمن التسارع 10 ثواني للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
جيتور X70 موديل 2024 

تجهيزات السيارة جيتور X70 موديل 2024 

 

  • كاميرا خلفية، مثبت سرعة، إنذار، ريموت تحكم، قفل مركزي، جنوط رياضية، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، مقاعد كهربائية، مرايات كهربائية التحكم، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، فتحة سقف، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، حساسات ركن، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، برامج مساعدة قائد المركبة وفرامل ABS وEBD.
جيتور X70 موديل 2024 

أسعار جيتور X70 موديل 2024 الرسمية في مصر

 

أول فئة جيتور X70 موديل 2024 بسعر 1,089,000 جنيه.

ثاني فئة جيتور X70 موديل 2024 بسعر 1,159,000 جنيه.

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