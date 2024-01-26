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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا بيكانتو 2005 فبريكا بالكامل أوتوماتيك بهذا السعر

كيا بيكانتو موديل
كيا بيكانتو موديل 2005

تعتبر كيا بيكانتو من أشهر سيارات الهاتشباك التي انطلقت بالشارع المصري، واكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الصغير، صاحب الابعاد الخارجية المتقاربة، مع لمسات الصانع الكوري الجنوبي، بالاضافة إلى التجيهزات الفنية والتقنية التي تتمتع بها كل نسخة باختلاف الاجيال الاصدارات.

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كيا بيكانتو 2005 فبريكا بالكامل "اوتوماتيك"

 

وظهرت السيارة كيا بيكانتو موديل 2005، للبيع على الانترنت، عن طريق إحدى المنصات المتخصصة في هذا المجال الكترونيًا، وتأتي السيارة بحالة نادرة، حيث مازالت تتمتع بمفهوم الفبريكا من الداخل ومن الخارج بالكامل، مع رخصة سارية، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 كيا بيكانتو موديل 2005 

قدرات وتجهيزات كيا بيكانتو 2005 

 

وتعمل السيارة عبر منظومة الدفع الأمامي للعجلات، مع عجلة قيادة باور، ومكيف هواء يدوي، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ريموت تحكم، مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، نظام صوتي ترفيهي.

 كيا بيكانتو موديل 2005 

وتستمد السيارة كيا بيكانتو موديل 2005 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1300 سي سي، مع واجهة أمامية ذات مصابيح حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة.

 

سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2005 

 

ظهرت كيا بيكانتو موديل 2005 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت عبر احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 310 الف جنيه.

 كيا بيكانتو موديل 2005 
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