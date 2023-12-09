150 ألف جنيه.. أسعار جيتور 2024 بعد زيادات ديسمبر

ارتفعت اسعار سيارات جيتور 2024 من جديد داخل السوق المصري، حيث شهدت النسخة جيتور داشينج زيادة اجمالية قدرها 130 الف جنيه شملت جميع الفئات المطروحة، بالاضافة إلى النسخة جيتور X90 Plus والتي ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 150 الف جنيه.

كما ارتفعت اسعار السيارة جيتور X70 موديل 2024 بقيمة اجمالية تتراوح بين 90 الف جنيه و110 الف جنيه، وزياد إجمالية بلغت 120 الف جنيه، للفئة الوحيدة المقدمة محليًا من النسخة جيتور X70 Plus موديل 2024.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" احدث قائمة سعرية لسيارات جيتور 2024 في السوق المصري بعد الزيادات الجديدة.

اسعار سيارات جيتور

1 - جيتور داشينج موديل 2024

تعتمد جيتور داشينج موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار جيتور داشينج موديل 2024

الفئة الاولى بسعر مليون و159 ألف جنيه بدلاً من مليون و29 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و239 ألف جنيه بدلاً من مليون و109 ألف جنيه.

اسعار سيارات جيتور

2 - جيتور X70 موديل 2024

تضم السيارة فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للفرامل، ووسائد هوائية للحماية، مع نظام الثبات الالكتروني، والتحكم في الجر، مع متابعة ضغط الهواء للاطارات، ومثبت سرعة، وتقنيات اخرى تتضمن رصد النقاط العمياء، ومغادرة المسار.

و نظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، مقاعد جلد مع امكانية التحكم الكهربائي لمقعد السائق، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، و شاشة تعمل باللمس 10.25 بوصة، مقود حركة متعدد الوظائف، حساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة.

وتستمد السيارة اوامر الحرطة من ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة، ومحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر.

اسعار جيتور X70 موديل 2024

الفئة الاولى بسعر 969 ألف جنيه بدلاً من 879 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و49 ألف جنيه بدلاً من 939 ألف جنيه.

اسعار سيارات جيتور

3 - جيتور X70 Plus موديل 2024

تضم السيارة جيتور X70 Plus موديل 2024 نظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الجر، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وحساسات ركن وكاميرا.

و محرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، بالاضافة إلى شاشة كبيرة الحجم قياسها 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وقفل مركزي، وسماعات مع نظام موسيقي ترفيهي، و نظام تبريد وتسخين، وبلوتوث، وقفل مركزي، ومثبت سرعة.

اسعار جيتور X70 Plus موديل 2024

تقدم السيارة جيتور X70 Plus موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و169 ألف جنيه بدلاً من مليون و49 ألف جنيه.

اسعار سيارات جيتور

4 - جيتور X90 Plus موديل 2024

تأتي جيتور X90 Plus موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات جر امامي.

وتضم السيارة فتحة سقف بانوراما، و نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء اوتوماتيكي مع مخارج خلفية، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، مع مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 أوضاع، و عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح العديد من وسائل التحكم، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك.

اسعار جيتور X90 Plus موديل 2024

تقدم السيارة جيتور X90 Plus موديل 2024 بقيمة قدرها مليون و439 ألف جنيه بدلاً من مليون و289 ألف جنيه.