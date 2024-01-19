أسعار سيارات جيتور الجديدة بعد زيادات يناير 2024 .. وصلت كام ؟

شهدت قائمة سيارات جيتور الصينية، تغيرات سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة جيتور X70 بقيمة تتراوح بين 110 الف و120 الف جنيه، وزادت النسخة X70 Plus بقيمة اجمالية قدرها 130 الف جنيه.

بالاضافة إلى زيادة سعرية رسمية تضمنت النسخة جيتور X90 Plus بقيمة قدرها 130 الف جنيه، إلى جانب النسخة جيتور داشينج حيث ارتفعت اسعار الفئة الاولى بقيوة قدرها 130 الف جنيه و108 الف جنيه للفئة الثانية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة لقائمة سيارات جيتور في مصر بعد زيادات يناير 2024.

الاسعار الرسمية الجديدة لقائمة سيارات جيتور في مصر

1 - جيتور X70 موديل 2024

تعمل جيتور X70 موديل 2024 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يتمكن من انتاج 156 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.

تضم جيتور X70 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها شاشة تعمل باللمس 10.25 بوصة، مقود حركة متعدد الوظائف، حساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، نظام صوتي يصل لـ 6 مكبرات، مقاعد جلد مع امكانية التحكم الكهربائي لمقعد السائق، ومصابيح LED أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية.

زودت السيارة جيتور X70 موديل 2024 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للفرامل، ووسائد هوائية للحماية، مع نظام الثبات الالكتروني، والتحكم في الجر، مع متابعة ضغط الهواء للاطارات، ومثبت سرعة، وتقنيات اخرى تتضمن رصد النقاط العمياء، ومغادرة المسار.

اسعار جيتور X70 موديل 2024 بعد زيادات يناير

الفئة الاولى جيتور X70 موديل 2024 بسعر مليون و89 ألف جنيه بدلاً من 969 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيتور X70 موديل 2024 بسعرمليون و159 ألف جنيه بدلاً من مليون و49 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لقائمة سيارات جيتور في مصر

2 - جيتور X70 Plus موديل 2024

تعتمد جيتور X70 Plus موديل 2024 على عدد من التجهيزات ومنها شاشة كبيرة الحجم قياسها 10.25 بوصة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وقفل مركزي، وسماعات مع نظام موسيقي ترفيهي، مع مقاعد قابلة للطي، نظام تبريد وتسخين، وبلوتوث، وقفل مركزي، ومثبت سرعة.

زودت جيتور X70 Plus موديل 2024 بنظام تحذير مغادرة المسار ومراقبة النقاط العمياء، ومتابعة ضغط الاطارات، والتحكم في الجر، مع مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ووسائد هوائية AIRBAGS، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وحساسات ركن وكاميرا.

تأتي جيتور X70 Plus موديل 2024 بمحرك 1500 سي سي، يضخ 156 حصان، و230 نيوتن متر من عزم الدوران، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء سداسية السرعات DSG، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

اسعار جيتور X70 Plus موديل 2024

تقدم السيارة بقيمة جيتور X70 Plus موديل 2024 قدرها مليون و299 ألف جنيه بدلاً من مليون و169 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لقائمة سيارات جيتور في مصر

3 - جيتور X90 Plus موديل 2024

تتمتع السيارة جيتور X90 PLUS موديل 2024 بباقة من أنظمة الحماية تتضمن، خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، والثبات الالكتروني، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مع وسائد هوائية للحماية، ونظام التحكم في الجر، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح "بصمة"، ومانع للسرقة "إيموبلايزر".

تحتوي جيتور X90 PLUS موديل 2024 عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح العديد من وسائل التحكم، ومثبت سرعة، وحساسات ركن، وكاميرا، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وفتحة سقف بانوراما، و نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء اوتوماتيكي مع مخارج خلفية، شاشة 12.3 بوصة تعمل باللمس، مع مقعد للسائق بتحكم كهربائي من 6 أوضاع.

تأتي جيتور X90 Plus موديل 2024 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 197 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 290 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 7 نقلات "دفع أمامي".

اسعار جيتور X90 Plus موديل 2024

تأتي السيارة جيتور X90 Plus موديل 2024 بقيمة سعرية رسمية بلغت مليون و569 ألف جنيه بدلاً من مليون و439 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لقائمة سيارات جيتور في مصر

4 – جيتور داشينج موديل 2024

زودت جيتور DASHING موديل 2024 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC تيربو، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 156 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة، و بناقل سرعات اوتوماتيكي طراز DCT WET، يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

وتضم السيارة باقة من التجهيزات منها مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مثبت سرعة، زجاج كهربائي، مقاعد كهربائية التحكم، وسائد هوائية للحماية، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا للمتابعة، نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، وعدد من ادوات مساعدة قائد المركبة.

اسعار السيارة جيتور داشينج موديل 2024

الفئة الاولى جيتور داشينج موديل 2024 بسعر مليون و289 ألف جنيه بدلاً من مليون و159 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيتور داشينج موديل 2024 بسعر مليون و347 ألف جنيه بدلاً من مليون و239 ألف جنيه.