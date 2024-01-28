عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة تقدمها بايك في مصر وسعرها الجديد .. صور

بايك X3
بايك X3

تعتبر السيارة X3 هي ارخص اصدارات العلامة التجارية بايك المقدمة بالسوق المصري، وتنتمي هذه السيارة إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، وكان أخر سعر رسمي لهذه النسخة هو 900 الف جنيه، لتشهد زيادة سعرية جديدة تتخطى المليون، وعلى الرغم من ذلك تبقى هي السيارة الارخص سعرًا بين طرازات بايك الصينية في مصر.

أرخص سيارة موديل 2021 في مصر .. هاتشباك "كسر زيرو"

أرخص سيارة تقدمها جاك في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة ؟

بالأسعار .. ما هي أرخص 5 سيارات "زيرو" في السوق المصري ؟

أرخص سيارة 7 راكب في مصر .. اعرف سعرها الآن

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة، ومواصفات السيارة بايك X3 موديل 2024 في السوق المصري.

 بايك X3 

مواصفات وتجهيزات بايك X3

 

  • حساسات ركن، كاميرا، اضاءة LED.
  • مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من أوامر التحكم.
  • شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.
  • وسائد هوائية للحماية.
  • فرامل ABS، EBS.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • قفل مركزي وريموت تحكم.
 بايك X3 
  • نظام متابعة ضغط الاطارات.
  • مثبت سرعة.
  • نظام ترفيهي صوتي.
  • محرك 1500 سي سي.
  • قوة إجمالية للمحرك 116 حصان.
  • عزم الدوران 148 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.
 بايك X3 

ابعاد السيارة بايك X3

 

  • طول 4.3 متر.
  • عرض 1.8 متر.
  • ارتفاع 1.6 متر.
  • طول قاعدة العجلات الكلي 2.57 متر.
 بايك X3 

اسعار بايك X3 الرسمية في مصر موديل 2024 بعد زيادات يناير

 

شهدت السيارة بايك X3 موديل 2024 زيادة سعرية جديدة، حيث وصل سعرها الرسمي إلى مليون و250 الف جنيه، بدلاً من اخر سعر رسمي لها والذي قدر بـ 900 الف جنيه.

بايك سيارة ارخص سيارة بايك X3 أسعار بايك X3 اسعار بايك X3 الرسمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

أبوجبل إعارة للأهلي لنهاية الموسم

نتيجة الصف الأول الثانوي 2024 في نصف العام برقم الجلوس.. اعرف درجاتك

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

موضوعات متعلقة

اركب رينو ستيب واي 2019 "أعلى فئة أوتوماتيك" .. بأفضل سعر

5 سيارات سيدان "زيرو" أقل من مليون جنيه

أسعار ام جي RX5 PLUS موديل 2024 الجديدة .. اعرف بكام ؟

نيسان صني 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة وبأفضل سعر

أرخص سيارة موديل 2021 في مصر .. هاتشباك "كسر زيرو"

اركب رينو سانديرو 2017 "اوتوماتيك" بأحسن سعر للمستعمل

كيا جراند سيراتو 2022 كسر زيرو للبيع بهذا السعر.. صور

أرخص سيارة تقدمها جاك في مصر .. وصلت كام بعد الزيادة ؟

ترشيحاتنا

متي يبدأ الترم الثاني بالجامعات؟ التعليم العالي تجيب

"الخارجية" تدين أعمالا إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

الخارجية: ندين بشدة أي أعمال إرهابية تهدد أمن واستقرار الأردن

أثناء مشاهدة مباراة منتخب مصر.. حريق هائل بمقهى في الحي الأول بأكتوبر|فيديو

اليابان تنضم إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة "الأونروا"

بايدن يغازل الكاثوليك السود ويتحدث عن الإيمان الديني في كنيسة ساوث كارولينا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظافر العابدين من العرض الخاص الأول لفيلم "إلى ابني" .. صور

ذعر بسبب ما تفعله النمور في شوارع روسية.. ما القصة؟

ناشطتان تشوهان لوحة الموناليزا في متحف اللوفر.. تفاصيل

لحظة بلحظة| مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بأمم إفريقيا..وهذه القنوات الناقلة بالمجان

فيديو

سحر وتنمر.. خالد سليم يروي أصعب مواقف في حياته

ما سره.. "شلال النار" ظاهرة نادرة في الولايات المتحدة الأمريكية

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ