أرخص سيارة تقدمها بايك في مصر وسعرها الجديد .. صور

تعتبر السيارة X3 هي ارخص اصدارات العلامة التجارية بايك المقدمة بالسوق المصري، وتنتمي هذه السيارة إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، وكان أخر سعر رسمي لهذه النسخة هو 900 الف جنيه، لتشهد زيادة سعرية جديدة تتخطى المليون، وعلى الرغم من ذلك تبقى هي السيارة الارخص سعرًا بين طرازات بايك الصينية في مصر.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية الجديدة، ومواصفات السيارة بايك X3 موديل 2024 في السوق المصري.

بايك X3

مواصفات وتجهيزات بايك X3

حساسات ركن، كاميرا، اضاءة LED.

مرايات جانبية كهربائية مدعومة باشارات ضوئية.

عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم العديد من أوامر التحكم.

شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS، EBS.

نظام الثبات الالكتروني.

قفل مركزي وريموت تحكم.

بايك X3

نظام متابعة ضغط الاطارات.

مثبت سرعة.

نظام ترفيهي صوتي.

محرك 1500 سي سي.

قوة إجمالية للمحرك 116 حصان.

عزم الدوران 148 نيوتن متر.

ناقل سرعات 4 غيار أوتوماتيك.

بايك X3

ابعاد السيارة بايك X3

طول 4.3 متر.

عرض 1.8 متر.

ارتفاع 1.6 متر.

طول قاعدة العجلات الكلي 2.57 متر.

بايك X3

اسعار بايك X3 الرسمية في مصر موديل 2024 بعد زيادات يناير

شهدت السيارة بايك X3 موديل 2024 زيادة سعرية جديدة، حيث وصل سعرها الرسمي إلى مليون و250 الف جنيه، بدلاً من اخر سعر رسمي لها والذي قدر بـ 900 الف جنيه.