اركب رينو سانديرو 2017 "اوتوماتيك" بأحسن سعر للمستعمل

تنتمي السيارة رينو سانديرو إلى طرازات الهاتشباك الشهيرة، واكتسبت هذه النسخة شعبية كبيرة بين محبي تلك الفئة، حيث تتمتع بأبعاد هيكلية متقاربة، بالاضافة إلى مساحة داخلية رحبة، وسعة تخزين خلفية مناسبة ايضا، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات.

وظهرت احد سيارات رينو سانديرو موديل 2017 للبيع على الانترنت، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 85 الف كيلومتر، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا، بالاضافة إلى بعض التجهيزات ابرزها، ناقل سرعات أوتوماتيك دفع أمامي، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية كهربائية، سنتر لوك، ريموت تحكم.

رينو سانديرو 2017

وتحتوي السيارة رينو سانديرو على انذار مانع للسرقة، ووسائد هوائية بعدد 2 للناحية الأمامية، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومصابيح ضباب أمامية، وحساسات ركن بالناحية الخلفية.

رينو سانديرو 2017

وتعتمد رينو سانديرو على محرك 4 سلندر، 1600 سي سي، بقوة 110 حصان و148 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى تصل لـ 176 كم/ساعة، مع زمن للتسارع يقدر بـ 12.1 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة، ومتوسط استهلاك للبنزين يبلغ 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو سانديرو 2017

ابعاد رينو سانديرو 2017

طول 4058 مم.

عرض 1994 مم.

ارتفاع 1518 مم.

ارتفاع عن الارض 155 مم.

قاعدة عجلات 2590 مم.

نساحة تخزين خلفية 320 لتر.

رينو سانديرو 2017

سعر رينو سانديرو 2017

تباع السيارة رينو سانديرو 2017 على الانترنت عبر احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 450 الف جنيه.