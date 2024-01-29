أرخص سيارة "كسر زيرو" كاملة التجهيزات موديل 2023

تعتبر السيارة شيري اريزو 5، ضمن أرخص السيارات التي يمكن شرائها في الفترة الحالية، حيث تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيدان، وتقدم ضمن طرازات الصانع الصيني، مع باقة من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة، والتي تتمثل في 3 فئات.

وظهرت إحدى سيارات شيري اريزو 5، للبيع على الانترنت، تحت حالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع سوى مسافة إجمالية قدرها 1500 كيلومترًا فقط، مع التمتع بالمفهوم الكامل للفبريكا، بالاضافة إلى انتمائها للفئة الثالثة "هاي لاين" كاملة التجهيزات.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتضن السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، جنوط رياضية، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وفتحة سقف، مع زجاج خلفي مظلل، و4 زجاج كهربائي التحكم، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، فرش جلد.

شيري اريزو 5 موديل 2023

وتضم السيارة اريزو 5 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD،ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى مثبت سرعة، قفل مركزي، انذار، مانع للسرقة إيموبليزر، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، 4 مكبرات، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، زر تشغيل وايقاف المحرك.

شيري اريزو 5 موديل 2023

زودت السيارة شيري اريزو 5موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بينما تستخدم محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 114 حصان، 141 نيوتن مترمن عزم الدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 11.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

شيري اريزو 5 موديل 2023

سعر السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة شيري اريزو 5موديل 2023 "كسر زيرو" والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 750 الف جنيه، بعد أن ظهرت على الانترنت بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال.