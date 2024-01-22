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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد زيادات يناير.. أحدث أسعار سيارات شيري في مصر

الاسعار الجديدة لسيارات
الاسعار الجديدة لسيارات شيري

شهدت أسعار سيارات شيري المقدمة بالسوق المصري، زيادات رسمية جديدة هي الأحدث خلال العام الجاري 2024، وتبدأ بالسيارة اريزو 5 والتي تعد هي أرخص سيارة تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، حيث ارتفعت أسعارها بقيمة بلغت 35 ألف جنيه، وزيادة قدرها 40 ألف جنيه للسيارة شيري تيجو 3.

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كما ارتفعت أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بقيمة إجمالية قدرها 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة الرياضية، وشهدت السيارة شيري تيجو 8 أكبر زيادة سعرية حيث ارتفعت بقيمة قدرها 60 ألف جنيه.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لسيارات شيري المطروحة في مصر بعد زيادات يناير 2024، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية.

 

الاسعار الجديدة لسيارات شيري

1 – شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

تضم محرك 4 سلندر، سعة 1500 CC، بقوة اجمالية قدرها 114 حصان عند 6150 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 141 نيوتن متر لكل 3800 دورة في الدقيقة، ومقترن بناقل سرعات مانيوال لاول فئة، بينما تستمد الفئة الثانية والثالثة أوامر الحركة من علبة تروس أوتوماتيكية الاداء CVT، ووسائد هوائية بالاضافة إلى فرامل مانعة للانغلاق وEBD.

 

وتأتي السيارة بعدد 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، وفتحة سقف للفئة عالية التجهيز، إلى جانب حساسات ركن خلفية، وكاميرا، و شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام ترفيهي صوتي، وسنتر لوك، مكيف هواء.

 

اسعار شيري اريزو 5 موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر 655 ألف جنيه بدلاً من 620 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 700 ألف جنيه بدلاً من 665  ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 725 ألف جنيه بدلاً من 690 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات شيري

2 – شيري تيجو 3 موديل 2024 

 

تأتي السيارة عبر فئة واحدة كاملة التجهيزات وتضم، شاشة ملونة تعمل باللمس،عجلة قيادة تدعم عدد من اوامر التحكم، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD للتوزيع الالكتروني، وسائد هوائية للحماية، جنوط رياضية 17 بوصة، فتحة سقف كهربائية، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، زجاج خلفي مظلل، حساسات ركن وكاميرا، مكيف هواء.

 

وتستمد قوتها من محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، مع عزم دوران 160 نيوتن متر، وقوة 125 حصان، وسرعة قصوى 180 كم/ساعة، و6.1 لتر متوسط استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر، وتضم السيارة مرايات كهربائية، مثبت سرعة، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، اضاءة نهارية.

 

اسعار شيري تيجو 3 موديل 2024

 

تقدم شيري تيجو 3 موديل 2024 بسعر رسمي يبلغ 850 ألف جنيه بدلاً من 810 ألف جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات شيري

3 – شيري تيجو 7 موديل 2024 

 

 

زودت السيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 بمحرك 1500 CC تيربو، وقوة 145 حصان، وعزم دوران 210 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك 6 غيار، دفع أمامي، واستهلاك وقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

 

وتحتوي السيارة على مرايات كهربائية جانبي "طي"، حساسات ركن خلفية، كاميرا للمتابعة، قفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، مكيف هواء، شاشة عرض الوسائط المتعددة، فتحة سقف كهربائية، مقود حركة "مالتي فانكشن"، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، وكاميرا للمتابعة، وقفل مركزي، زجاج كهربائي أمامي وخلفية، ريموت للتحكم، مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك.

 

اسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

 

الفئة الاولى بسعر 990 ألف جنيه بدلاً من 940 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر مليون و50 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه.

الاسعار الجديدة لسيارات شيري

4 – شيري تيجو 8 موديل 2024 

 

تحتوي السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024 على شاشة 12.3 بوصة، ومقودحركة متعدد الوظائف، وكاميرا 360 درجة، وحزمة من تقنيات الحماية والتحكم، و ثبت سرعة، خاصية التشغيل والايقاف بدون مفتاح، وكذلك للدخول والخروج، فتحة سقف بانوراما.

 

وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة ناقل حركة أوتوماتيك 7 غيار طراز DSG جر أمامي، متصل بمحرك محرك 4 سلندر، يستطيع أنينتج قوة قدرها 197 حصان، وعزم دوران يبلغ 290 نيوتن/متر.

 

 

اسعار السيارة شيري تيجو 8 موديل 2024

 

الفئة الاولى 5 مقاعد بسعر مليون و185 ألف جنيه بدلاً من مليون و125 ألف جنيه.

الفئة الثانية 5 مقاعد بسعر مليون و260 ألف جنيه بدلاً من مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الاولى 7 مقاعد بسعر مليون و235 ألف جنيه بدلاً من مليون و175 ألف جنيه.

الفئة الثانية 7 مقاعد بسعر مليون و310 ألف جنيه بدلاً من مليون و250 ألف جنيه.

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