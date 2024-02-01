شيري تيجو 3 الرياضية 2022 كسر زيرو.. للبيع بأحسن سعر

تعتبر شيري تيجو 3 ، من أشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الصينية في مصر، وظهرت السيارة للبيع على الانترنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال بحالة "كسر الزيرو"، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 12 ألف كيلومتر فقط، ولكن مع بعض التحديثات للطلاء الخارجي فقط.

وتعتمد السيارة شيري تيجو 3 الرياضية على عدد من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، إضاءة LED، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف، نظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، مرايات جانبية كهربائية، حساسات ركن خلفية.

شيري تيجو 3 موديل 2022

وتضم شيري تيجو 3 فتحة سقف كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن"، كاميرا خلفية، مكيف هواء، قفل مركزي للابواب، زجاج كهربائي، فتححقيبة التخزين وتانك الوقود من الداخل، اطارات بحالة جديدة.

شيري تيجو 3 موديل 2022

وتعتمد السيارة شيري تيجو 3 موديل 2022 على محرك 1600 سي سي، بقوة إنتاجية بلغت 125 حصانا، و160 نيوتن مترمن عزم الدوران، وسرعة قصوى 180 كم/ساعة، مع علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تعمل عبر تقنية الدفع الأمامي.

شيري تيجو 3 موديل 2022

وتأتي السيارة شيري تيجو 3 بأبعاد خارجية بلغت 4419 مم للطول الكلي، وبارتفاع يبلغ 1651 مم، و1765 مم للعرض، و190 مم للخلوص أي أرتفاع السيارة عن الأرض، وقاعدة عجلات يقدر طولها بـ 2510 مم، ومساحة تخزين خلفية تتسع لـ 550 لتر.

شيري تيجو 3 موديل 2022

سعر شيري تيجو 3 موديل 2022

ظهرت السيارة شيري تيجو 3 الرياضية التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت، بوساطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال بسعر يبلغ 780 ألف جنيه.