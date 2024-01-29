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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مرسيدس C180 كسر زيرو 2023 .. اعرف سعرها

مرسيدس C180
مرسيدس C180

تقدم مرسيدس الألمانية عددًا كبيرًا من الطرازات القوية داخل السوق المحلي والعالمي، ومنها النسخة الشهيرة C180، والتي ظهرت للبيع تحت حالة كسر الزيرو، بواسطة احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت.

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وتباع السيارة مرسيدس C180 تحت موديلات 2023، بالاضافة إلى إنتمائها لفئة SPORT، مع ظهورها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بينما قطعت هذه النسخة مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، ولكنها تضم الكثير من التجيهزات.

مرسيدس C180

وتحتوي السيارة مرسيدس C180 على مكيف هواء أوتوماتيكي، حساسات حركة أمامية وخلفية، كاميرا 360 درجة، نوافذ كهربائية، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة تعمل باللمس، خاصية التحكم في مظهر العدادات، فرش جلد، مقعد كهربائي، زر تشغيل وايقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي.

 

وتضم السيارة مرسيدس C180 عجلة قيادة متعددة الوظائف، جنوط رياضية، مثبت سرعة، كاميرا، مرايات كهربائية ضم، اضاءة LED، مصابيح حادة المظهر، شبكة متعددة الفتحات الهوائية، ووسائد حماية أمامية وجانبية، وفرامل ABS وEBD، ونظام التوزان الالكتروني.

مرسيدس C180

تجهيزات مرسيدس C180 الفنية 

 

تعتمد السيارة مرسيدس C180 على ناقل حركة من 9 سرعات، متصل بمحرك تيربو 1500 سي سي، يمكنه انتاج قوة 156 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى زمن تسارع يبلغ 8.6 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

مرسيدس C180

ابعاد السيارة مرسيدس C180 خارجيًا

 

  • طول 4751 مم.
  • عرض 1820 مم.
  • قاعدة عجلات 2865 مم.
  • مساحة تخزين 490 لتر.
مرسيدس C180

سعر مرسيدس C180 "كسر زيرو" 2023

 

تباع السيارة مرسيدس C180 موديل 2023 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، تحت حالة "كسر الزيرو" بسعر 4 مليون و450 ألف جنيه.

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