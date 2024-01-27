نيسان صني 2023 "كسر زيرو" أعلى فئة وبأفضل سعر

ظهرت نيسان صني موديل 2023 للبيع بواسطة احدى الصفحات الالكترونية، وهي بحالة "كسر الزيرو"، حيث لمتقطع سوى 900 كيلومتر فقط، مع احتفاظها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، بالاضافة إلى انمائها إلى الفئة الرابعة والأعلى تجهيزًا.

وتأتي السيارة نيسان صني موديل 2023 بعدد من التجهيزات ومنها، نوافذ كهربائية بعدد 4، مرايات جانبية كهربائية التحكم، زجاج خلفي مظلل، جنوط، حساسات ركن خلفية، قفل مركزي، ريموت تحكم، بصمة لسهولة فتح وغلق السيارة.

نيسان صني موديل 2023

وتضم نيسان صني نظام صوتي ترفيهي بعدد 4 مكبرات، خاصية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، مدخل AUX، وسائد هوائية أمامية بعدد 2، فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل، مصابيح ضباب، كاميرا خلفية، انذار مانع للسرقة.

نيسان صني موديل 2023

وتحتوي السيارة نيسان صني 2023 الفئة عالية التجهيز على مكيف هواء أوتوماتيك، عدادات مزدوجة، سبويرل خلفي، شاشة ملونة تعمل باللمس، بالاضافة إلى اعتمادها على ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار، ومحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 108 حصان، و 134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

نيسان صني موديل 2023

ويبلغ الطول الكلي للسيارة وفقًا لابعادها الهيكلية نحو 4425 مم، و1659 مم للعرض، وبارتفاع كلي يقدر بـ 1500 مم، و2600 لطول قاعدة العجلات، وخلوص ارضي 157 مم، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، ومصابيح أمامية حادة المظهر، مع شبكة باللون الاسود متعددة الفتحات الهوائية.

نيسان صني موديل 2023

سعر السيارة نيسان صني موديل 2023

تباع السيارة نيسان صني موديل 2023 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على الانرنت، عن طريق احدى الصفحات المتخصصة، وبسعر يبلغ 850 الف جنيه، علمًا أن السعر الرسمي لنفس الفئة يبلغ 678 ألف جنيه.