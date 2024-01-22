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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان صني 2024 أعلى فئة .. للبيع بهذا السعر

نيسان صني موديل
نيسان صني موديل 2024

تباع السيارة نيسان صني N17 موديل 2024، على الانترنت بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن ظهرت للبيع عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، مع تميزها بحالة الفبريكا بالكامل، بالاضافة لانتمائها إلى الفئة عالية التجهيزات Super Saloon.

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وتضم السيارة نيسان صني 2024، مكيف هواء أوتوماتيكي، عجلة قيادة متعدد الوظائف، عدادات تختلف عن باقي الفئات حيث تأتي بشكل ثنائي، وشاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع نظام صوتي ترفيهي وعدد 4 مكبرات.

 نيسان صني موديل 2024

وتعتمد السيارة نيسان صني على عدد من التجهيزات ومنها، جنوط رياضية، حساسات ركن خلفية، كاميرا، زجاج كهربائي لجميع النوافذ، قفل مركزي، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، مرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، زجاج خلفي مظلل.

 نيسان صني موديل 2024

تأتي السيارة نيسان صني بريموت تحكم، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، وسائد هوائية للحماية عددها 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وفرش داخلي من القماش، مع مقصورة تتسم بالرحابة تسع لـ 5 افراد

 نيسان صني موديل 2024

مواصفات نيسان صني 2024 الفنية 

  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • دفع أمامي.
  • محرك رباعي الاسطوانات.
  • 4 سلندر.
  • 1500 CC.
  • قوة 108 حصان.
  • عزم دوران 134 نيوتن متر.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.5 ثانية.
 نيسان صني موديل 2024

سعر نيسان صني موديل 2024 بحالة كسر الزيرو 

ظهرت السيارة نيسان صني موديل 2024 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بحالة كسر الزيرو، بسعر 920 ألف جنيه.

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