أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر .. وصلت كام ؟

حققت السيارة نيسان صني N17 الشكل الجديد، شعبية كبيرة داخل السوق المصري، نسبة إلى فئتها السعرية، والاعتمادية، بالاضافة إلى كونها سيارة عائلية تنتمي إلى فئة السيدان، والتي يتم تقديمها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات وبأسعار رسمية تبدأ من 612 الف و400 جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 في مصر.

نيسان صني 2024

قياسات نيسان صني 2024

قاعدة عجلات بطول 2600 مم.

طول 4425 مم.

عرض 1659 مم.

ارتفاع 1500 مم.

خلوص ارضي 157 مم.

سعة خزان الوقود 41 لتر.

حقيبة تخزين خلفية 490 لتر.

نيسان صني 2024

تجهيزات ومواصفات نيسان صني 2024

مكيف هواء يدوي وأوتوماتيك للفئة الاخيرة.

مروحة تبريد للمقاعد الخلفية.

نظام تشغيل صوتي مكون من 4 مكبرات.

مدخل AUX ومشغل CD.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

حساسات ركن خلفية.

كاميرا خلفية.

جنوط رياضية.

سبويلر خلفي.

نيسان صني 2024

اضاءة نهارية.

زجاج كهربائي.

قفل مركزي.

ريموت.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

وسائد هوائية بعدد 2.

فرامل ABS مانعة للانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نيسان صني 2024

مانع السرقة ايموبليزر.

شاشة ملونة تعمل باللمس.

محرك 1500 سي سي.

قوة 108 حصان.

عزم الدوران 134 نيوتن متر.

4 سلندر.

ناقل سرعات مانيوال 5غيار للفئة الاولى.

ناقل سرعات رباعي النقلات "أوتوماتيك" لجميع الفئات الاخرى.

أسعار نيسان صني 2024 الرسمية في مصر

اول فئة مانيوال 2024 بسعر 612,400 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 643,500 جنيه.

ثالث فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 664,000 جنيه.

رابع فئة أوتوماتيك 2024 بسعر 678,000 جنيه.