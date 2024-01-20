سيارة أوتوماتيك موديل 2014 بأفضل سعر للمستعمل

تعد السيارة نيسان صني من اشهر سيارات السيدان بالسوق المصري، حيث حققت شعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، وسعرها المناسب إلى حد كبير بالمقارنة مع سيارات أخرى، إلى جانب مساحتها الداخلية الرحبة والتي تتسع لـ 5 افراد.

وظهرت السيارة نيسان صني للبيع عبر الانترنت، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 150 الف كيلومتر، مع انتمائها إلى موديلات 2014، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا من الداخل.

نيسان صني موديل 2014

ومن ابرز مميزات هذه النسخة تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، وهي خاصية يبحث عنها الكثير من راغبي شراء السيارات سواء الجديدة أو المستعملة، إلى جانب حصول السيارة على قدرات فنية مناسبة مثل محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصان، و134 نيوتن مترمن عزم الدوران.

نيسان صني موديل 2014

وتأتي السيارة نيسان صني التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بطلاء خارجي محدث، واطارات بحالة جيدة، وبطارية جديدة، بالإضافة إلى فرش جلد للمقاعد، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي، بالإضافة إلى زجاج كهربائي، وقفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم، انذار.

نيسان صني موديل 2014

وتضم السيارة نيسان صني موديل 2014 فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، بالإضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS، وتأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية واسعة تتسع إلى 490 لتر.

نيسان صني موديل 2014

سعر السيارة نيسان صني موديل 2014

تباع السيارة نيسان صني موديل 2014 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر يبلغ 350 الف جنيه، بعد أن ظهرت على الانترنت عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال.