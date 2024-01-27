كيا جراند سيراتو 2022 كسر زيرو للبيع بهذا السعر.. صور

تعتبر كيا جراند سيراتو من أشهر سيارات السيدان التي قدمت بالسوق المصري، ظهرت للبيع الكترونيًا بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال على الانترنت، حيث تباع تحت حالة كسر الزيرو، بالإضافة إلى انتمائها لموديلات 2022 وضمن فئة EX CAM.

وتأتي السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، مع مسافة إجمالية قدرها 25 الف كيلومتر مع اتمام جميع اعمال الصيانة الدورية، بالاضافة إلى وجود باقة من التجيهزات ومنها، كاميرا خلفية، حساسات ركن، جنط رياضي، مثبت سرعة، انذار.

كيا جراند سيراتو

وتضم السيارة كيا جراند سيراتو مكيف هواء، وريموت تحكم، وشاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن تدعم الكثير من أوامر التحكم، مدخل AUX وUSB، نظام ترفيهي موسيقي، نوافذ كهربائية، مرايات جانبية كهربائية التحكم، سنتر لوك، ريموت تحكم، بلوتوث.

كيا جراند سيراتو

وتحتوي السيارة كيا جراند سيراتو على فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن محرك 4 سلندر 1600 سي سي، بقوة 130 حصان و155 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار.

كيا جراند سيراتو

وتعمل السيارة بتقنية الدفع الأمامي، بينما يمكنها التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وتستهلك 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، بينما تأتي من الخارج بأبعاد هيكلية تقدر بـ 1800 للعرض، و1450 مم للارتفاع، وبنسبة طول كلي بلغت 4640 مم، و150 مم للخلوص الارضي.

كيا جراند سيراتو

سعر السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022

تباع السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بسعر مليون و300 الف جنيه، وذلك بعد أن ظهرت على احدى الصفحات المتخصصة في مجال السيارات بهذا السعر.