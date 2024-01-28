هافال H6 "كسر زيرو" .. للبيع بهذا السعر

ظهرت هافال H6 موديل 2023 للبيع على الانترنت، بحالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع سوى مسافة إجمالية قدرها 3000 كيلومتر فقط، بالاضافة إلى بقائها بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، إلى جانب انتمائها لموديلات الفئة الثالثة.

وزودت السيارة هافال H6 بالعديد من التجهيزات ومنها، ناقل سرعات أوتوماتيك DSG "دفع أمامي" 7 غيار، متصل بمحرك 1500 سي سي "تيربو"، 4 سلندر، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 152 حصانا، و233 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

هافال H6

وتأتي السيارة هافال H6 بتجهيزات اخرى تتضمن، وسائد هوائية أمامية وجانبية، حساسات حركة، كاميرا، نظام ايموبليزر للحماية من السرقات، قفل مركزي، ريموت، بصمة، فرامل ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، ونظام الثبات الالكتروني ESP.

هافال H6

وزودت السيارة هافال H6 بمقاعد كهربائية التحكم للسائق، شاشة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة وتدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، عجلة قيادة متعددة الوظائف، مرايات جانبية كهربائية، فرش جلد، مكيف هواء، فتح سقف، زجاج مظلل بالناحية الخلفية.

هافال H6

وتضم السيارة هافال H6 نظام صوتي ترفيهي، جنوط رياضية، زر ايقاف وتشغيل المحرك، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية، مع اضاءة LED، وابعاد خارجية تقدر بـ 4653 مم للطول الكلي، و1886 مم للعرض، وقاعدة عجلات طولها 2738 مم، ومساحة تخزين خلفية تقدر بـ 600 لتر، وارتفاع كلي يبلغ 1735 مم.

هافال H6

سعر السيارة هافال H6 "كسر زيرو"



ظهرت السيارة هافال H6 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت بحالة "كسر الزيرو" عبر احدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بسعر مليون و600 الف جنيه.