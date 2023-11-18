هافال H6 الرياضية الجديدة بهذه الأسعار.. صور

تعتبر شركة هافال واحدة من ابرز مصنعي السيارات الصينية، والتي تقدم نسختين من اصداراتها بالسوق المصري، ومنها النسخة H6 والتي سنتحدث عنها في هذا الموضوع، حيث يتم طرحها في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات، وبتصميم خارجي ينتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق سعر ومواصفات هافال H6 في السوق المصري.

هافال H6

تحتوي السيارة هافال H6 على 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط قياسها 10.25 بوصة، بلوتوث، دعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد اوتو، 4 زجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية، سخانات بالزجاج الخلفي، مكيف هواء، جنوط 18 بوصة.

هافال H6

وتضم تجهيزات اخرى ومنها مكيف هواء ثنائي التحكم، وعدد 8 مكبرات صوتية، بالاضافة إلى كاميرا 360 دجة، و مرايات ذاتية التعتيم، حساسات ركن أمامية وخلفية، مقاعد ذات تحكم كهربائي، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف وفتحة سقف بانوراما.

هافال H6

وتأتي الفئات الاعلى تجهيزًا بعدد 6 وسائد هوائية، ونظام الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي للهواتف، وشاشة تعمل باللمس يصل قياسها إلى 12.3 بوصة، و ساخانات بعجلة القيادة، بالاضافة إلى حزمة قياسية من المكابح عالية الاداء، وانظمة المساعدة.

هافال H6

وتعمل جميع فئات هافال H6 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يمكنه انتاج 148 حصان، و230 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 7 غيار، بتقنية الدفع الامامي للعجلات.

اسعار هافال H6 الرسمية في مصر لموديلات 2022

الفئة الاولى هافال H6 بسعر 935,000 جنيه.

الفئة الثانية هافال H6 بسعر 990,000 جنيه.

الفئة الثالثة هافال H6 بسعر 1,025,000 جنيه.

الفئة الرابعة هافال H6 بسعر 1,100,000 جنيه.