أرخص سيارات شيري في 2024 بالأسعار الجديدة .. صور

تتصدر اريزو 5 موديل 2024 قائمة سيارات شيري، حيث تعد النسخة الارخص سعرًا بين جميع طرازات العلامة التجارية الصينية المطروحة في مصر، وشهدت القائمة السعرية لجميع سيارات شيري زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 85 ألف و150 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة اريزو 5 موديل 2024 والتي تعد ارخص سيارات شيري في مصر، بالاضافة إلى إستعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

شيري اريزو 5

مواصفات وتجهيزات شيري اريزو 5 موديل 2024

زودت السيارة بمحرك 1500 سي سي، 4 سلندر، يضخ 114 حصانا، و141 نيوتن متر، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الأولى يدوي "مانيوال" 5 غيار، والاخر أوتوماتيكي الاداء CVT، جيمعهم بتقنية الدفع الأمامي للعجلات.

شيري اريزو 5

وتصل السرعة القصوى للسيارة اريزو 5 موديل 2024 إلى 180 كم/ساعة، بينما تحتاج 11.5 ثانية فقط للوصول من 0 إلى 100 كم/ساعة، مع استهلاك للوقود بنسبة 7 لترات، وذلك عندما تقطع مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

شيري اريزو 5

وزودت السيارة اريزو 5 موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها، مرايات كهربائية جانبية، حساسات ركن، كاميرا، نظام ترفيهي صوتي، شاشة تعمل باللمس، فتحة سقف، جنوط، عجلة قيادة متعددة الوظائف، قفل مركزي، وسائد هوائية للحماية، مكيف هواء، فرامل ABSوEBD، مثبت سرعة، بصمة.

شيري اريزو 5

الاسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى مانيوال 2024 بسعر 740,000 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك 2024 بسعر 785,000 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك 2024 بسعر 810,000 جنيه.