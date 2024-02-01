أرخص سيارة من BMW في مصر موديل 2024

شهدت السيارة BMW X1، زيادة سعرية هي الأحدث من نوعها خلال العام الجاري 2024، حيث ارتفعت أسعار هذه النسخة رسميًا بقيمة تتراوح بين 500 ألف و600 ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و750 ألف جنيه، وعلى الرغم من ذلك، تعد X1 هي ارخص نسخة تقدمها BMW في السوق المصري، وذلم عن الفئة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة BMW X1 موديل 2024 في مصر، بعد زيادات فبراير الجديدة، بالاضافة إلى إستعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

BMW X1 موديل 2024

المواصفات الفنية للسيارة BMW X1 موديل 2024

محرك "تيربو" سعة 1500 CC.

عزم الدوران 230 نيوتن متر.

القوة الإجمالية للمحرك 140 حصانا.

ناقل السرعات 7 غيار "أوتوماتيك".

وقت تسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/س يقدر بـ 9.2 ثانية.

متوسط استهلاك BMW X1 من الوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 208 كيلومتر في الساعة.

BMW X1 موديل 2024

ابعاد BMW X1 موديل 2024

طول 4500 مم.

عرض 1845 مم.

ارتفاع 1642 مم.

خلوص 205 مم "ارتفاع السيارة عن الأرض".

طول قاعدة العجلات 2692 مم.

حقيبة تخزين تتسع لـ 540 لتر.

BMW X1 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى BMW X1 موديل 2024 بسعر 2 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و250 ألف جنيه.

الفئة الثانية BMW X1 موديل 2024 بسعر 3 مليون و100 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و500 ألف جنيه.