أرخص سيارة "كسر زيرو" في مصر .. اعرف سعرها

تحتل سيارة سوزوكي اسبريسو المركز الأول كأرخص سيارة مقدمة بالسوق المصري، سواء بحالة الزيرو، أو كسر الزيرو ايضا، ومنها النسخة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، والتي تنتمي إلى موديلات 2022.

وظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022 للبيع على الانترنت، مع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل من الداخل والخارج، وتباع السيارة تحت حالة "كسر الزيرو"، حيث لم تقطع سوى 17 ألف كيلومترًا فقط.

سوزوكي اسبريسو 2022

ابعاد السيارة سوزوكي اسبريسو 2022

قاعدة عجلات بطول 2380 مم.

الطول الكلي للسيارة 3565 مم.

العرض الكلي 1520مم.

ارتفاع السيارة كليًا 1549 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 180 مم "الخلوص".

مساحة التخزين للحقيبة الخلفية 239 لتر.

سعة خزان الوقود 27 لترًا.

سوزوكي اسبريسو 2022

وتعتمد السيارة فنيًا على محرك بقوة 67 حصانا، سعة 1000 CC، مع 90 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات يدوي مانيوال 5 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 14.3 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

سوزوكي اسبريسو 2022

وزودت السيارة سوزوكي اسبريسو بعدد من التجهيزات منها، وسائد هوائية أمامية للحماية بعدد 2، فرامل ABS مانعة للانغلاق، زجاج كهربائي بالناحية الأمامية، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، ريموت تحكم، سنتر لوك، إنذار.

سوزوكي اسبريسو 2022

سعر السيارة سوزوكي اسبريسو 2022

ظهرت السيارة سوزوكي اسبريسو 2022 للبيع على الانترنت، تحت حالة كسر الزيرو، بواسطة إحدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بقيمة سعرية قدرها 450 ألف جنيه.