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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي ديزاير 2022 "توب لاين" للبيع .. اعرف بكام

سوزوكي ديزاير موديل
سوزوكي ديزاير موديل 2022

تعتبر السيارة سوزوكي ديزاير واحدة من السيارات الاقتصادية التي قدمت بالسوق المصري، والتي تحمل شعار العلامة التجارية اليابانية، وتنتمي هذه النسخة إلى طرازات السيدان صغيرة الحجم، مع باقة من التجهيزات، بالاضافة إلى مقدمة حادة المظهر.

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وظهرت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 للبيع على الانترنت، تحت حالة المستعمل، حيث قطعت مسافة إجمالية قدرها 47 الف و500 كيلومترًا، مع الاحتفاظ بمفهوم الفبريكا من الداخل والخارج، وانتمائها لموديلات هاي لاين كاملة التجهيزات.

 سوزوكي ديزاير موديل 2022 

وتحتوي السيارة سوزوكي ديزاير على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تجهيزات تتضمن، نظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX وUSB، ومرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء، فرش قماش، عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، فرامل مانعة للانغلاق، 4 زجاج كهربائي، وسائد هوائية للحماية.

 سوزوكي ديزاير موديل 2022 

وتضم السيارة سوزوكي ديزاير نظام التوزيع الالكتروني للفرامل، زجاج خلفي مظلل، قفل مركزي للابواب، انذار مانع للسرقة، جنوط، حساسات ركن خلفية، اضاءة نهارية، مرايات جانبية مدعومة باشارات ضوئية، مع ابعاد خارجية بلغت 1730 مم للعرض، و3990 مم للطول الكلي، و1510مم للارتفاع.

 

القدرات الفنية للسيارة سوزوكي ديزاير 

 

  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 13.2 ثانية.
  • محرك بقوة 85 حصان و113 نيوتن متر من عزم الدوران.
  • سعة 1200 سي سي 4 سلندر.
  • السرعة القصوى 175 كيلومتر في الساعة.
  • استهلاك الوقود 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

 سوزوكي ديزاير موديل 2022 

سعر السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 

 

ظهرت السيارة سوزوكي ديزاير موديل 2022 للبيع عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا المجال، بسعر يبلغ 700 الف جنيه.

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