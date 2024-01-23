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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سوزوكي سياز 2024 في مصر

سوزوكي سياز موديل
سوزوكي سياز موديل 2024

تقدم علامة سوزوكي اليابانية، عدد كبير من السيارات المتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة سياز موديل 2024، التي تنتمي إلى عائلة السيدان، وتقدم هذه النسخة في السوق المصري، عبر 3 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 810 ألف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق اسعار السيارة سوزوكي سياز الرسمية في مصر، واستعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

سوزوكي سياز موديل 2024

مواصفات وتجهيزات سوزوكي سياز 2024 

  • حساسات ركن خلفية وكاميرا.
  • 2 وسائد هوائية.
  • فرامل مانعة للانغلاق ABS.
  • أماكن لتثبيت مقاعد للأطفال ISOFIX.
  • أنظمة مساعدة للفرامل.
  • برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • إنذار مانع للسرقة.
  • مرايات جانبية كهربائية.
سوزوكي سياز موديل 2024
  • قفل مركزي للابواب، ريموت للتحكم.
  • 4 زجاج كهربائي.
  • مكييف هواء أتوماتيك.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس.
  • نظام ترفيهي وصوتي.
  • عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم.
  • مثبت سرعة.
سوزوكي سياز موديل 2024
  • اضاءة LED.
  • جنوط 16 بوصة.
  • محرك 4 سلندر.
  • سعة 1500 سي سي.
  • قوة 104 حصان و138 نيوتن متر.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك 4 غيار.
  • دفع أمامي.
سوزوكي سياز موديل 2024

أبعاد سوزوكي سياز موديل 2024

  • طول 4490 مم.
  • عرض 1730 مم.
  • ارتفاع 1475 مم.
  • خلوص ارضي 145 مم.
سوزوكي سياز موديل 2024

اسعار سوزوكي سياز موديل 2024 الرسمية في مصر 

الفئة الاولى 2024 بسعر 810 ألف جنيه.

الفئة الثانية 2024 بسعر 875 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 2024 بسعر 900 ألف جنيه.

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