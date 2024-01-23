سوزوكي ارتيجا 2024 "سيارة عائلية" يمكنك شرائها بهذا السعر

استطاعت شركة سوزوكي العريقة، أن تقدم باقة من السيارات المتنوعة داخل السوق المحلي، بين السيدان، والهاتشباك، والرياضية متعددة الاستخدام سواء من فئة الـ SUV، أو الكروس اوفر، بالاضافة إلى فئة السيارات العائلية وعلى رأسها النسخة "ارتيجا" 2024 صاحبة الـ 7 مقاعد.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق مواصفات سوزوكي ارتيجا 2024 في السوق المصري، بالاضافة إلى عرض احدث اسعارها الرسمية.

سوزوكي ارتيجا 2024

مواصفات وتجهيزات سوزوكي ارتيجا موديل 2024

شاشة وسائط 7 بوصة تدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي.

عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".

زر تشغيل وايقاف المحرك.

بصمة لتسهيل فتح وغلق السيارة.

ريموت تحكم.

قفل مركزي للابواب.

زجاج كهربائي بعدد 4.

مرايات جانبية كهربائية التحكم.

سوزوكي ارتيجا 2024

إضاءة نهارية LED.

مقابض أبواب من الكروم وجنوط رياضية.

عدد 2 من الوسائد الهوائية.

فرامل ABS وEBD.

نظام إيموبليزر ضد السرقة.

ناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيك.

محرك 4 سلندر سعة 1500 CC.

قوة 103 حصان و138 نيوتن متر من عزم الدوران.

تحتاج السيارة 13.5 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/ساعة.

تستهلك 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي ارتيجا 2024

ابعاد السيارة سوزوكي ارتيجا موديل 2024

عرض 1695 مم.

طول 4265 مم.

ارتفاع 1685 مم.

ارتفاع عن الارض "خلوص" 185 مم.

سوزوكي ارتيجا 2024

سعر سوزوكي ارتيجا موديل 2024 في السوق المصري

تقدم سوزوكي ارتيجا موديل 2024 من خلال فئة واحدة من التجهيزات GLX Screen 7 Seats مع سعر رسمي يبلغ مليون و25 ألف جنيه.