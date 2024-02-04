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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة عائلية "زيرو" بـ 7 مقاعد.. كم يبلغ سعرها؟

دفسك 330S
دفسك 330S

تعد السيارة دفسك 330S من أرخص الإصدارات الرياضية المطروحة في السوق المصري، وذلك عن فئة الـ 7 مقاعد، وتأتي هذه السيارة ضمن طرازات الصانع الصيني، مع تصميم عائلي، وباقة من التجهيزات الفنية والتقنية، وتتوافر محليًا عبر 3 فئات وبسعر يبدأ من 640 الف جنيه.

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تعرف على ابرز مواصفات السيارة العائلية دفسك 330S وسعرها الرسمي في السوق المصري 

دفسك 330S

مواصفات وتجهيزات السيارة دفسك 330S

 

زودت السيارة دفسك 330S بعدد من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي يصل إلى 4 مكبرات، مع مدخل AUX وUSB، ومكان للشاحن، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي، وزجاج كهربائي للنوافذ، ومرايات جانبية كهربائية التحكم ايضا.

دفسك 330S

وتضم السيارة دفسك 330S قفل مركزي للابواب، ريموت تحكم، إنذار، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS، حساسات ركن، جنوط رياضية ذات مظهر هندسي انيق، مصابيح أمامية حادة الشكل.

دفسك 330S

وتستخدم السيارة دفسك 330S لجميع فئاتها ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، مكون من 5 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالاضافة إلى محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة إجمالية قدرها 115 حصان، ومحرك سعة 1250 سي سي بقوة 95 حصان.

دفسك 330S

الأسعار الرسمية للسيارة العائلية دفسك 330S في مصر 

 

الفئة الأولى بسعر 640 ألف جنيه.

الفئة الثانية بسعر 670 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بسعر 695 ألف جنيه.

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