أرخص سيارة "أوتوماتيك" موديل 2018 .. اعرف سعرها

ظهرت السيارة بي واي دي موديل 2018، للبيع على الإنترنت، بواسطة إحدى الصفحات المتخصصة في هذا المجال، حيث تباع تلك النسخة تحت حالة المستعمل، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 90 ألف كيلومتر فقط، إلى جانب احتفاظها بحالة الفبريقا من الداخل.

وتعتبر السيارة بي واي دي F3 من ابرز الخيارات المطروحة على الساحة حاليًا، حيث مازالت هي السيارة الاقتصادية الأبرز، على الرغم من وصل سعرها الرسمي إلى 680 ألف جنيه وذلك عن موديلات 2024 وللفئة عالية التجهيزات.

بي واي دي F3

وتأتي السيارة بي واي دي F3 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بناقل سرعات أوتوماتيك، ومحرك رباعي الاسطوانات 1500 سي سي، وقوة إجمالية قدرها 108 حصان و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

بي واي دي F3

وزودت بي واي دي F3 بعدد من التجهيزات منها نظام ترفيهي صوتي، مدخل AUX وUSB، و4 مكبرات، مع زجاج كهربائي، مكيف هواء، عجلة قيادة باور، وسائد هوائية للحماية AIRBAGS للمقاعد الأمامية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، ومقصورة داخلية تتسم بالرحابة.

بي واي دي F3

وحصلت السيارة بي واي دي F3 على تصميم ينتمي إلى فئة السيدان، مع مقدمة حادة الشكل، وشكبة أمامية متعددة الفتحات الهوائية، بالاضافة إلى طول كلي 4533 مم، و1705 مم للعرض، و1490 مم للارتفاع، مع 170 مم لارتفاع السيارة عن الارض فيما يسمى بالخلوص، ومساحة تخزين للحقيبة الخلفية تتسع لـ 360 لتر.

سعر بي واي دي F3 موديل 2018

ظهرت السيارة بي واي دي F3 موديل 2018 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع، للبيع على الانترنت تحت حالة المستعمل، وبسعر يبلغ 410 ألف جنيه.